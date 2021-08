Der Emscherumbau geht in seine finale Phase: Zum Generationenprojekt gehörte auch die Renaturierung des Schwarzbaches in Gelsenkirchen.

Emscherumbau Gelsenkirchen: Zukunft der Emscher beginnt am 20. August

Gelsenkirchen. Endspurt für den Emscherumbau: Mitte August geht das letzte Pumpwerk in Betrieb. Was das für Gelsenkirchener Gewässer bedeutet.

Mit der Inbetriebnahme des Pumpwerks Oberhausen im Zuge des Emscherumbaus am 20. August wird auch für Gelsenkirchen die finale Phase für die geplante Abwasserfreiheit eingeläutet.

Letzter Akt: Pumpwerk Oberhausen schließt Lücke im Abwasserkanal Emscher

Wenn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, am 20. August das Pumpwerk offiziell in Betrieb nehmen, dann wird die Emscher als „abwassertechnische Hauptschlagader“ der Region sukzessive ausgedient haben. Der neue unterirdische Abwasserkanal Emscher (AKE) übernimmt dann auf den 51 Kilometern zwischen Dortmund und Dinslaken, die Aufgabe, die Schmutzfracht den Kläranlagen zuzuführen.

Bis Ende 2021 wird der Hüller Bach als größter Nebenlauf der Emscher abwasserfrei sein

Das Pumpwerk Oberhausen ist essenziell für die Flutung des AKE - denn: Erst dann können nach und nach bis Ende 2021 alle Nebenkanäle aus den Emscher-Kommunen an den AKE angeschlossen werden, so dass ab Ende des Jahres kein Tropfen Abwasser mehr in der Emscher fließen wird. Damit endete die Ära der Emscher als stark belastetes Schmutzgewässer nach 170 Jahren.

Erst wenn der AKE komplett aufnahmefähig ist, kann etwa der größte Emscher-Nebenlauf, der Hüller Bach in Gelsenkirchen, Bochum und Herne, komplett vom Abwasser befreit werden.

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den Emscher-Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren knapp 5,5 Milliarden Euro investiert werden.

