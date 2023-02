Gelsenkirchen: Zu Karneval wird das Horster Schloss gestürmt

In unserer Serie "Die Sprechstunde" spricht der Allgemein-Mediziner Prof. Weckbecker über Kater und Alkoholvergiftungen.

Gelsenkirchen-Horst. Nach drei Jahren Coronapause stürmen die Gelsenkirchener Karnevalisten in diesem Jahr wieder an Weiberfastnacht Schloss Horst, Das ist geplant.

In den vergangenen drei Jahren musste der Sturm aufs Horster Schloss ausfallen: Corona machte den Karnevalisten im Gelsenkirchener Westen einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr wird es im Schloss zu Weiberfastnacht am Donnerstag, 16. Februar, aber wieder hoch hergehen.

Bezirksbürgermeister Joachim Gill wird den Schlüssel des historischen Gebäude wie immer gegen die karnevalistische Übermacht zu verteidigen versuchen – und ihn am Ende dennoch an den „Prinzen vom Emscherstrand“, Thorsten I., herausgeben müssen. Unterstützt wird Thorsten I. dabei von Kinderprinz Ben I. und seinen Garden.

Gelsenkirchener Verein KC Astoria sorgt für das Programm

Der KC Astoria, der den Schlosssturm ausrichtet, hat dazu ein abwechslungsreiches Programm unter der Leitung von Sitzungspräsident Sebastian Lach vorbereitet. Für Stimmung, Unterhaltung und Gesang sorgen wie auch schon in den Jahren vor Corona Alleinunterhalter Engelbert, die „Icons-Show“, sowie Garden und Aktive anderer Gelsenkirchener Karnevalsvereine. Für Speis und Trank ist gesorgt. Einlass ist am 16. Februar um 13 Uhr, Beginn ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

