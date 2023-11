Gelsenkirchen: Zu diesem Schalkespiel ist Brücke wieder frei

Auf der Uechtingstraße in Gelsenkirchen geht seit ein paar Tagen gar nichts mehr – Komplettsperrung. Grund: Straßen- und Brückenbauarbeiten. Das ist aber schon sehr bald endgültig vorbei.

Gelsenkirchen. Seit Tagen ist eine wichtige Verkehrsader und Brücke in Gelsenkirchen voll gesperrt. Zu diesem Schalke-Spiel heißt es wieder: freie Fahrt.

Verkehrsteilnehmern ist es am ehesten aufgefallen. Auf der Uechtingstraße zwischen Alfred-Zingler-Straße und Emscherstraße geht seit ein paar Tagen gar nichts mehr – Komplettsperrung. Zuvor war zumindest noch in einer Richtung – von Süden nach Norden in Richtung Adenauerallee – noch ein Durchkommen möglich.

Neue Emscherbrücke ist zum Spiel von Schalke gegen Osnabrück wieder frei befahrbar

Der Grund für die Sperrung liegt im Abschluss der laufenden Straßenbauarbeiten. Seit dem 17. November wird zwischen der Alfred-Zingler-Straße und der Emscherbrücke in Teilen eine Asphalttrag- und Binderschicht sowie auf der gesamten Strecke die Asphaltdeckschicht eingebaut. Zudem wird auch der Fahrbahnbelag von der Emscherbrücke bis zur Emscherstraße in Fahrtrichtung Norden saniert und im gesamten Baubereich die Fahrbahnmarkierung hergestellt.

Durch aufsteigendes Grundwasser und die Verlegung von verschiedenen Versorgungsleitungen war es zu mehreren Verzögerungen gekommen.

Verläuft alles glatt – und danach sieht es nach Angeben der Stadt bislang aus – wird die neue Fahrbahndecke bis zum 30. November eingebaut und die Vollsperrung aufgehoben sein. Zum Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück am Freitag, 1. Dezember (18.30 Uhr) werden die Uechtingstraße und die Adenauerallee dann wieder in beiden Fahrtrichtungen befahrbar sein.

So weichen Verkehrsteilnehmer der Straßensperrung in Gelsenkirchen aus

Fans und auch Pendler können dann bei ihrem Weg über Rhein-Herne-Kanal und Emscher dann auch wieder einen Blick auf die denkmalgeschützte alte Brücke werfen, die dem Verkehr nicht mehr genügend Tragkraft entgegensetzen konnte.

In der aktuellen Bauphase ist eine Umleitung über die Alfred-Zingler-Straße, Kurt-Schumacher-Straße und Willy-Brandt-Allee sowie über die Parallelstraße, Münster Straße und Willy-Brandt-Allee in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. Auf den Umleitungsstrecken werden jeweils die Signalanlagen angepasst.

