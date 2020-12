Gelsenkirchen: Zoom Erlebniswelt ist Deutschlands bester Zoo

Die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt wurde zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet und per Online-Abstimmung zum besten Zoo Deutschlands gewählt.

Gelsenkirchen. Auszeichnung zum dritten Mal in Folge: Die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt wurde per Online-Voting zum besten Zoo Deutschlands gewählt.

Große Freude und eine große Anerkennung für die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt: Bereits zum dritten Mal in Folge hat der Zoo auch in diesem Jahr den Parkscout Publikums Award bekommen, eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Freizeitbranche.

Zum dritten Mal in Folge ist die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt Publikums-Liebling

„Wir bedanken uns bei allen Zoofans, die für uns abgestimmt haben und freuen uns sehr über dieses Ergebnis“, sagt Dr. Hendrik Berendson, Leiter der ZOOM Erlebniswelt . Gerade in einer so herausfordernden Zeit wie in der momentanen Corona-Situation sei ein solches Feedback von großer Bedeutung .

Das Freizeitportal parkscout.de hatte mithilfe eines Online-Votings ermittelt, welcher deutsche Zoo den Menschen am besten gefällt. Die Zoom Erlebniswelt wurde vom Publikum zum Spitzenreiter gewählt, auf den Plätzen zwei und drei folgen der Kölner Zoo und der Zoo Leipzig. Laut parkscout.de haben in diesem Jahr 55.000 Teilnehmer abgestimmt – so viel wie nie zuvor.

Der neue Rekord in der Beteiligung des seit 2004 durchgeführten Votings zeige, wie wichtig der Parkscout Award für die deutsche Freizeitbranche sei, so Berendson weiter.