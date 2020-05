Gelsenkirchen: Zeugin spricht Brandstifter an - die fliehen

Gelsenkirchen-Altstadt. Unbekannte setzten in Gelsenkirchen ein Auto in Brand, das auf einem Tankstellengelände an der Florastraße stand. Eine Zeugin sah die Männer.

Ein geschätzter Brandschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand auf einem Tankstellengelände an der Florastraße. Unbekannte setzten dort ein Fahrzeug in Brand.

Am frühen Donnerstagmorgen, 28. Mai, legten zwei bislang unbekannte Täter an der Tankstelle Feuer und zündeten einen VW Golf an. Gegen 1.30 Uhr sah eine aufmerksame Zeugin die dunkel gekleideten Männer, die sich an dem Pkw aufhielten. Sie sprach die Verdächtigen an, daraufhin flüchteten beide in den Bulmker Park. Kurze Zeit später stand der VW in Flammen. Das Fahrzeug war unweit der Zapfsäulen abgestellt. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer ab, für die Dauer der Löscharbeiten war die Florastraße voll gesperrt. Die Tankstelle wurde laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Gelsenkirchener Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Sie sucht nun zwei Männer, die bei der Tat dunkle Oberbekleidung, helle Hosen und dunkle Schuhe trugen. Hinweise unter den Rufnummern 0209365-7112 oder -8240.

Mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.