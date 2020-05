Gelsenkirchen: Zeugen stellen Taschendieb samt seiner Beute

Altstadt. Beherzte Passanten verhalfen einer Gelsenkirchenerin zu ihrer Handtasche. Die hatte ein Dieb auf dem Neumarkt geklaut, als sie in einem Café saß.

Dieser Dieb kam nicht weit: Beherzte Passanten verhinderten Samstag einen Diebstahl in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchener hielten flüchtenden Dieb fest

Gegen 14 Uhr saß eine 60 Jahre alte Frau Samstag an einem Tisch des Eiscafés am Neumarkt. Ihre Handtasche hatte sie an die Stuhllehne gehängt. Ein Mann näherte sich der Frau laut Polizei von hinten, griff sich die Tasche und flüchtete damit Richtung Hans-Sachs-Haus. Hier konnte der 31-Jährige jedoch „durch mehrere beherzt eingreifende Passanten auf- und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden“, so die Polizei. Die Handtasche wurde der 60-Jährigen noch an Ort und Stelle wieder ausgehändigt. Der Täter wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

