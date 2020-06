Kräfte der Polizei stürmten am frühen Dienstagmorgen ein Haus in Gelsenkirchen-Resse.

Polizeieinsatz Gelsenkirchen: Zeugen berichten von SEK-Einsatz in Resse

Gelsenkirchen-Resse. Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben laut Augenzeugen am Dienstagmorgen ein Haus auf der Waterloostraße in Resse gestürmt.

Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden in Resse: Am Dienstag gegen 4 Uhr haben Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ein Haus auf der Waterloostraße gestürmt. Laut Augenzeugenberichten sollen zahlreiche Beamte vor Ort im Einsatz gewesen sein. Ob ein Verdächtiger gesucht, gefunden und verhaftet werden konnte sowie die genauen Hintergründe zu dem Vorfall stehen bislang aber noch nicht fest.

Polizeipräsidium Recklinghausen ist die ermittelnde Behörde

Federführend bei diesem Einsatz war das Polizeipräsidium Recklinghausen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte die dortige Pressestelle den Einsatz zwar, nähere Details zum Geschehen wollte sie am Vormittag aber noch nicht preisgeben. Ein Sprecher der Behörde betonte, dass eventuell zum Nachmittag hin die Öffentlichkeit informiert werden würde. Zunächst müsse aber noch ein Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, zeitnah informieren.