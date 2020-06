Gelsenkirchen: Zechkumpanen gehen mit Hammer aufeinander los

Gelsenkirchen-Beckhausen. Trio trinkt in einer Beckhausener Wohnung erst Alkohol und nimmt Drogen, gerät dann aber in Streit. Männer greifen zu Werkzeug und Besenstiel.

Erst tranken sie zusammen, dann schlugen sie mit einem Hammer und einem Besenstiel aufeinander ein: Eine Platzwunde am Kopf und ein Polizeieinsatz sind die Bilanz einer Privatparty am Freitagabend, 5. Juni, in Beckhausen, die aus dem Ruder gelaufen ist.

Gegen 22.12 Uhr alarmiert, trafen die Beamten auf der Braukämperstraße einen 44 Jahre alten Gelsenkirchener mit einer Platzwunde am Kopf. Er gab an, gemeinsam mit zwei Bekannten Alkohol und Drogen in einer Wohnung an der Horster Straße konsumiert zu haben.

Gelsenkirchener schlagen mit Hammer aufeinander ein

Schließlich sei es zum Streit gekommen, bei dem sich die Kontrahenten

wechselseitig beleidigten und unter anderem mit einem Besenstiel und einem

Hammer aufeinander einschlugen.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

