Gelsenkirchen: Zahlreiche Kontrollen am Hauptbahnhof

Gelsenkirchen. Polizisten haben zusammen mit dem Ordnungsamt und der Bogestra zahlreiche Kontrollen am Gelsenkirchener Hbf durchgeführt. Das ist die Bilanz.

Beamte von Landes- und Bundespolizei haben am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und der Bogestra, im Bereich des Hauptbahnhofes zahlreiche Kontrollen durchgeführt.

Ziel sei es gewesen, „Verstöße zu ahnden und das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken“. Bei dem gemeinsamen Einsatz wurden unter anderem 26 Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr festgestellt. 16 Personen fuhren mit Bus oder Bahn, ohne einen gültigen Fahrschein dabei zu haben.

In zehn Fällen wurden E-Scooter-Fahrer verwarnt, weil sie in Bereichen fuhren, wo das nicht erlaubt ist. Um 16.50 Uhr beleidigte ein 49 Jahre alter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz Polizisten „grundlos und wiederholt, so dass sie ihn schließlich kontrollierten“, berichtet die Polizei. Da der Beschuldigte sich im weiteren Verlauf der Maßnahmen auch aggressiv verhalten habe, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache.

Kontrollaktion soll in Gelsenkirchen wiederholt werden

Bundespolizisten kontrollierten um 18.10 Uhr im Bahnhofsgebäude einen 29 Jahre alten Mann. Bei einer Identitätsüberprüfung stellten sie fest, dass sich der gebürtige Iraker unerlaubt in Deutschland aufhält. Sie nahmen ihn daher fest und brachten ihn in Gewahrsam.

Auch in Zukunft werden die Ordnungspartner gemeinsame Kontrollen dieser Art durchführen, berichtet die Polizei. „In zahlreichen Bürgergesprächen wurde eine positive Wahrnehmung der Aktion deutlich, indem sich Bürgerinnen und Bürger dabei für das gemeinsame Handeln bei den Beamtinnen und Beamten bedankt haben.“

