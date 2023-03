Gelsenkirchen: Zahl der Windpocken-Fälle steigt deutlich an

Gelsenkirchen. Mehr Kontakte, mehr Windpocken: In Gelsenkirchen hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle 2022 fast verdoppelt. Das Virus ist hoch ansteckend.

Sie gilt als hochansteckende Virus-Erkrankung, die meist Kinder trifft, aber auch Erwachsenen stark zusetzen kann: Windpocken, verursacht durch Varizella-Zoster-Viren. Während der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen haben sich in Gelsenkirchen wesentlich weniger Menschen damit angesteckt als noch in den Jahren zuvor. Nun steigen die Fälle wieder an, wie die offiziellen Zahlen aus dem Gesundheitsamt zeigen und auch die Krankenkasse IKK classic jetzt meldet.

Gelsenkirchen: Zahl der Windpocken-Infektionen hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt

Die Zahl der gemeldeten Fälle im Jahr 2022 habe sich im Vergleich zum Vorjahr „um 88,9 Prozent erhöht – von neun auf 17“, berichtet Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Doch mit den 17 gemeldeten Fällen im vergangenen sind die Zahlen noch längst nicht auf dem Niveau der Vorjahre angekommen. Auf Nachfrage der Redaktion erläutert der Kommunikationschef der Stadt, Jan-Peter Totzek: „Im Jahr 2020 gab es 21 Fälle, 2019 waren es 51 Fälle und 55 Fälle im Jahr 2018.“

Die IKK classic warnt, die Krankheit nicht zu unterschätzen. „Bei bis zu fünf Prozent der an Windpocken Erkrankten treten Komplikationen auf, wobei mit dem Alter die Häufigkeit von Komplikationen zunimmt“, heißt es in einer Mitteilung der Krankenkasse, die sich auf Angaben des Robert-Koch-Instituts beruft. Dabei könnten beispielsweise „bakterielle Superinfektionen der Haut, Mittelohrentzündungen, Bronchitis oder auch Lungenentzündungen“ auftreten.

Windpocken: Übertragung der Viren erfolgt meist durch die Luft

Die Übertragung der Viren erfolgt meist durch die Luft, gerne durch Husten und Niesen. Da die Viren lange in der Luft schweben, kann die Infektion durch Wind über große Entfernung übertragen werden – daher auch der Name. Wer nicht immun sei, stecke sich in der Regel sofort an, so die ikk. Bis es zu einem Ausbruch der Krankheit kommt, vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. Nach einer Woche klingen die Symptome bei den meisten Betroffenen wieder ab.

Da die Viren nach einer überstandenen Windpocken-Infektion aber lebenslang im Körper bleiben, können sie Jahre später, etwa im Erwachsenenalter, wieder aktiv werden und für eine Gürtelrose sorgen. Diese gilt als sehr schmerzhaft und unangenehm.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Varizellenimpfung seit 2004, die erste Impfung sollten Kinder laut Stiko bekommen, wenn sie elf bis 14 Monate alt sind, die zweite Impfung sollte in einem Alter von 15 bis 23 Monaten erfolgen. Die Impfung kann zu jedem Zeitpunkt nachgeholt werden und wird von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

