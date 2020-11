Gelsenkirchen-Buer. Corona hat die Planungen für die Adventszeit in Gelsenkirchen-Buer durchkreuzt. An dieser Aktion wollen die Verantwortlichen aber festhalten.

Die Advents- und Vorweihnachtszeit wird in Buer in diesem Jahr anders aussehen als in den Jahren zuvor: Kein Weihnachtsmarkt auf der Hochstraße, kein Weihnachtsdorf auf der Domplatte . An ein paar Traditionen will die Werbegemeinschaft Buer aber dennoch festhalten.

So soll es auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Wunschbaumaktion für bedürftige Kinder der St. Urbanus-Gemeinde geben. „Gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten wollen wir Kindern zum Fest eine Freude bereiten und etwas Gutes tun“, sagt Ole Siemienski, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Arme Kinder aus Gelsenkirchen-Buer sollen von der Aktion profitieren

So funktioniert die Aktion: Bedürftige Kinder können bei der St. Urbanus-Gemeinde einen Wunschzettel für ein Weihnachtsgeschenk im Wert von maximal 20 Euro abgeben. Diese Wünsche werden gesammelt und an einen Weihnachtsbaum gehängt, der ab dem 28. November im Geschäft „Hoch Drei“ an der Hochstraße/Ecke Domplatte steht. Wer mitmachen will, kann sich dort einen Zettel vom Baum nehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk wieder im Geschäft abgeben: Werbegemeinschaft und Kirchengemeinde kümmern sich dann darum, dass die Geschenke rechtzeitig zu Heiligabend bei den Kindern ankommen. Die Aktion läuft bis zum 19. Dezember.

Ebenfalls nicht verzichten will man bei der Werbegemeinschaft auf den vorweihnachtlichen Schmuck der City. Die traditionelle Beleuchtung über der Hochstraße hängt bereits, ab dem kommenden Wochenende sollen auch die Weihnachtsbäume entlang der Einkaufszone aufgestellt werden. Normalerweise werden die von Kita-Kindern geschmückt – das sei wegen Corona in diesem Jahr leider nicht möglich, bedauert Ole Siemienski.

Ole Siemienskis Appell an die Einzelhändler in Buer

Daher richtet er einen Appell an die Einzelhändler in Buer: „Es wäre schön, wenn die Geschäftsleute die Bäume an der Hochstraße in diesem Jahr selbst schmücken könnten“, sagt der WG-Vorsitzende. So könnten sie dazu beitragen, dass in diesen schwierigen Corona-Zeiten zumindest ein wenig Weihnachtsstimmung Einzug in Buer hält.

