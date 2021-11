Gelsenkirchen: Wortakrobatik und Musik-Feuerwerk im C@fé-42

Edy Edwards präsentiert beim „Best of Battle of Bands“ im Gelsenkirchener C@fé-42 am 13. November Gitarren-Songs voller Leidenschaft.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Kulturzentrum der Epiphanias-Kirchengemeinde Gelsenkirchen lädt zu Poetry-Slam und „Best of Battle of Bands“. Drei Bands rocken Christuskirche.

Corona hin oder her: Das Beckhausener C@fé-42 der Evangelischen Epiphanias-Kirchengemeinde bietet auch im Herbst und Winter 2021 ein buntes Programm voller Wortkunst und Musik. Zwar diktiert die Pandemie noch die Rahmenbedingungen – Spielort ist des Abstands wegen die größere Christuskirche –, doch bange machen lassen sich die Akteurinnen und Akteure nicht von dem Virus. Am Freitag, 12. November, 19.30 Uhr, geht’s los mit einem Poetry-Slam.

Unter dem Motto „CaféSATZ“ treten die Wortakrobaten Jasmin Sell aus Bochum (das Gesicht des wortGEwaltig-Slams im Spunk), Tobias Reinartz – einer der beiden Moderatoren des Poesieduells in der Werkstatt an der Hagenstraße –, Christofer mit F („der Lehrer mit der scharfen Zunge“), AK Chain, aktueller Vize-NRW-Meister, sowie Leo Ihrler und Doro Hoppe als Slamteam („Die Slam-Geschwister“) gegeneinander an.

Beim Poetry Slam im Gelsenkirchener C@fé-42 ist jeder Zuschauer auch Juror

Leo Ihrler und Doro Hoppe treten als Slamteam unter dem Namen „Die Slam-Geschwister“ am Freitag, 12. November, im Gelsenkirchener C@fé-42 beim Poetry-Slam auf.

Jede bzw. jeder von ihnen hat je sechs Minuten Zeit für den Vortrag, der sich an zwei Regeln halten muss: Es dürfen nur eigene Texte präsentiert und keine Requisiten genutzt werden. Inhaltlich und formal können die Slammer so ziemlich alles darbieten, vom fiktiven Tagebuch-Eintrag bis zu Kurzgeschichten, kuriosen Bedienungseinleitungen bis hin zu Reden. Nach jeder Runde vergibt das Publikum Punkte. Der Sieger oder die Siegerin erhält neben dem Auftritt beim Saison-Finale mit allen anderen Monatssiegern einen kleinen Preis.

Mit „Best of Battle of Bands“ geht es am Samstag, 13. November, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr), weiter. Weil der beliebte komplette Battle of Bands in Pandemie-Zeiten für die Verantwortlichen der Kultureinrichtung zu unsicher ist, machen in der Christuskirche die Gruppen Sustained Fire, Sophisticated und Edy Edwards ordentlich Stimmung.

Wiedersehen mit Sustained Fire und Schnitzel-of-Destiny-Nachfolger Sophisticated

Die Vierer-Combo Sustained Fire war bereits zweimal beim Battle am Start, wurde das zweite Mal jedoch durch Corona jäh gestoppt, weshalb sie nun die Bühne entert. Musik „voll auf die zwölf“ versprechen Sophisticated, die früher als Schnitzel of Destiny für Furore sorgten. Sie treten mit einem neuen Gitarristen auf. Edy Edwards präsentiert derweil Leidenschaft und Emotionen an der Gitarre, jenseits von filigranen Technik-Spielereien.

Weil aus Infektionsschutzgründen pro Abend nur 42 Plätze zur Verfügung stehen, müssen sich die Gäste vorher anmelden (info@cafe-42.de). Es gelten die 3G-Regel (Nachweis mit Lichtbild) und Maskenpflicht in den Gängen der Christuskirche, Bergstr. 7a/Kleine Bergstraße 1. Der Eintritt ist frei, aber Künstlerspenden sind willkommen.

