Gelsenkirchen: Wohnungsbrand – Rettung über die Drehleiter

Zu einem Großeinsatz musste die Gelsenkirchener Feuerwehr am Ostersonntag an die Bochumer Straße 43 ausrücken. Alle noch im Haus befindlichen Bewohner konnten über eine Drehleiter gerettet werden.

Gelsenkirchen-Neustadt. Großeinsatz für die Gelsenkirchener Feuerwehr am Ostersonntag: 17 Menschen konnten aus einer brennenden Wohnung gerettet werden.

Eine böse Osterüberraschung gab es am Morgen des Ostersonntag in der Neustadt an der Bochumer Straße 43. Die eingehenden Notrufe klangen so dramatisch, dass die Feuerwehr Unterstützung von mehreren Feuer- und Rettungswachen sowie der Freiwilligen Feuerwehr anforderte. Flammen schlugen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss und mehrere Personen stehen an den Fenstern und warten auf Rettung, so die Ansage.

Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Das Stichwort lautete „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“. Auf der Rückseite des betroffenen Gebäudes war im Wohnzimmer ein Feuer ausgebrochen. Der Raum stand beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. Binnen kürzester Zeit konnte das Feuer jedoch erfolgreichbekämpft werden. Auch die im Gebäude befindlichen Menschen konnten über eine Drehleiter rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Bei dieser schnellen Rettungsaktion kam ein Feuerwehrmann, der die Rettung von der Drehleiter aus übernahm, mit Rauchgasen in Kontakt. Er musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Insgesamt ist es der Feuerwehr jedoch zügig gelungen, die bei Ausbruch des Feuers im Haus befindlichen zwölf Kinder und fünf Erwachsenen mit Hilfe der Drehleiter zu retten. Die Kinder und auch zwei Erwachsene mussten allerdings zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Zwölf Kinder, zwei Erwachsene und ein Feuerwehrmann in Klinik eingeliefert

Eine Mutter mit fünf Kindern, sowie eine Familie mit zwei Erwachsenen und vier Kindern wurden in einer Unterkunft im Haus Heege untergebracht, da das gesamte Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist.

Insgesamt waren bei dem Einsatz 50 Feuerwehrleute aus den Feuerwachen Buer, Heßler und Altstadt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Ückendorf vor Ort.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen