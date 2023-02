Gelsenkirchen: Wohnmobil-Einbrecher ignorieren Polizei

Zwei vorläufige Festnahmen gab es nach dem Einbruch in ein Wohnmobil in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchener hat den Einbruch in das Wohnmobil seines Bekannten gestoppt. Die Täter zeigten sich unbeeindruckt, als die Polizei eintraf.

Ein Zeuge hat am frühen Montagmorgen (20. Februar) einen Einbruch in ein Wohnmobil in Gelsenkirchen verhindert. Gegen 3 Uhr meldete der 32-jährige Anwohner der Boniverstraße der Polizei, dass zwei Männer am Wohnmobil eines Bekannten stehen würden und dort mit Taschenlampen hineinleuchten würden.

Gelsenkirchen: Einbrecher ignorieren Ansprache der Polizei

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entwendeten die beiden Tatverdächtigen bereits Gegenstände aus dem Wohnmobil. Von den Beamten zeigten sich die beiden jedoch überraschenderweise unbeeindruckt – und setzten ihre Tat fort.

Schließlich nahmen die Einsatzkräfte die zwei Männer vorläufig fest und nahmen sie, auch zur Feststellung ihrer Identitäten, mit zur Wache. Dort leistete einer der Tatverdächtigen Widerstand und beleidigte zudem einen der Polizisten. Die Ermittlungen dauern an.

