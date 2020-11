Laute Knallgeräusche sind in den vergangenen Tagen immer wieder am Rande der Fußgängerzone rund um die Bahnhofstraße zu hören. Größere und kleinere Feuerwerkskörper werden fast täglich abgebrannt. Darunter hauptsächlich nervige Zisselmännchen und laute Böller. Abgefeuert von Kindern und Jugendlichen.

Bereits an Halloween musste die Gelsenkirchener Polizei allein zu acht Einsätzen wegen Abbrennens von Pyrotechnik ausrücken. Auch in verschiedenen Facebook-Gruppen beschwerten sich Bürger über die „Idioten, die Halloween und Silvester wohl nicht voneinander unterscheiden können.“

Gelsenkirchen: Polizei erinnert an Böllerverbot

Zwar seien der Polizei derzeit keine solcher Fälle bekannt, das könne aber daran liegen, dass keine Hinweise darauf bei den Beamten eingegangen sind, mutmaßt Polizeisprecher Christopher Grauwinkel. „Die Täter ziehen zum einen natürlich meistens schnell weiter und werden nicht gesehen. Zum anderen müssen die Menschen uns auch über diese Vorfälle informieren“, betont Polizeisprecher Christopher Grauwinkel.

Schon Anhaltspunkte, in welchem Bereich der Knall ungefähr zu hören war, könne den Beamten helfen, der Sache nachzugehen. Nur Minuten nachdem der Polizeisprecher das sagt, schallt eine Frauenstimme über die Ahstraße: „Es reicht, ich rufe jetzt die Polizei. Ich habe die Nase voll.“ Tatsächlich zünden insbesondere dort Schüler auf ihrem Weg von der Schule nach Hause häufig Knallkörper.

Grauwinkel glaubt, dass die Kinder und Jugendliche vor allem Restbestände aus dem Vorjahr verfeuern: „Das ist alles spekulativ. Aber vieles bleibt vielleicht übrig und die Kinder wissen, wo die Eltern die Böller verstaut haben.“ Knaller jetzt zu zünden, sei nicht nur verboten – laut Sprengstoffgesetz ist dies nur von 0 Uhr am 31. Dezember bis 24 Uhr am 1. Januar möglich –, sondern auch gefährlich. Gerade in Bezug auf Böller, die nicht zertifiziert sind und eine so hohe Sprengkraft haben, dass auch Gliedmaßen abgerissen werden können. Der Polizeisprecher spielt dabei auf den Unfall Anfang des Jahres an, als sich ein 15-Jähriger bei der Explosion eines Knallkörpers an der Bösingfelder Straße in Scholven schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Pyrotechnik-Experte zu den Gefahren von Polen-Böllern

„Grundsätzlich reglementiert das Sprengstoffgesetz den Kauf von Feuerwerkskörpern. Der ist an drei Werktagen vor Silvester möglich“, erklärt Klaus Rosenau, der mit seinem Unternehmen Pyroconcepts bis vor zwei Jahren in der Boeckerstraße 85 in Gelsenkirchen beheimatet war, ehe er dann mit dem Geschäft nach Niedersachsen umsiedelte.

Vieles könne man aber auch im Internet bestellen. „Da geht es hauptsächlich um die sogenannten Polen-Böllern“, sagt Rosenau zu den in Deutschland nicht erlaubten Knallern . Wer Munition aus osteuropäischen Märkten kauft, verstoße nicht nur gegen das Gesetz, sondern setze sich auch Gefahren aus: „Diese Böller brennen nicht nur schneller ab als handelsübliche, weil neben dem Schwarzpulver auch Aluminium oder Magnesium drin ist. Sie explodieren auch viel lauter und mit einem sehr hellen Blitz – wie bei einem Foto.“ Ein Großteil der Pyrotechnik, die auch aus China und Indien kommt, halte die Qualitätsstandards ein, dennoch gebe es in jedem Bereich auch schwarze Schafe, so Rosenau.