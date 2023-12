Gelsenkirchen-Buer Ein „Zuschussgeschäft“ auf historischem Grund: Warum ein Investor dieses Neubau-Projekt für Familien in Gelsenkirchen-Buer realisiert.

Es galt über Jahrzehnte als Institution in der Gastronomie von Buer: 1881 eröffnet, war das Gasthaus Seifen an der Cranger Straße „Kult“ in der „Szene“, wie es heute heißen würde: Über Generationen trafen sich dort Privatleute, Politiker und Vereine, verbrachten gesellige Stunden auf der Kegelbahn oder genossen die gutbürgerliche Küche in uriger Atmosphäre. Nach langem Leerstand sind die Tage des Lokals nun gezählt. Der neue Grundstücks-Eigentümer lässt es gerade abreißen, um ein Projekt umzusetzen, von dem vor allem Familien profitieren sollen.

Die bis vor kurzem in Gelsenkirchen angesiedelte und nun in Herne heimische Engler-Unternehmensgruppe hat das Grundstück an der Ecke zur Urnenfeldstraße vor rund drei Jahren gekauft, eigentlich um dort eine Wohnbebauung zu realisieren. Wie Timothy Engler, einer der drei Geschäftsführer, auf Nachfrage der Redaktion erklärte, sei dann aber die Stadt auf die Verantwortlichen zugekommen mit der Frage, ob sie sich nicht auch mit dem Bau einer Kindertageseinrichtung anfreunden könnten. Wie berichtet, benötigt Gelsenkirchen zahlreiche weitere Kita-Plätze.

Unternehmer aus Gelsenkirchen-Buer: Das Projekt ist ein Zuschussgeschäft

Sie konnten. „Weil wir nicht so festgelegt waren, selbst Kinder haben und wissen, wie wichtig eine gute Betreuung für junge Familien ist, sind wir der Bitte nachgekommen“, begründet Engler den Kurswechsel – der freilich mit einem Verzicht auf Rendite verbunden ist. „Das Projekt ist tatsächlich zunächst ein Zuschussgeschäft“, gibt er zu.

Um die Drei-Millionen-Investition am Rande der Innenstadt zu finanzieren, sei „sehr viel Eigenkapital“ nötig. „Aber weil wir die Kita nicht als Spekulationsobjekt sehen, das irgendwann gewinnbringend verkauft werden soll, sondern sie über 25 Jahre im Bestand halten wollten, rechnet sich das über die Dauer“, so Engler weiter. Dabei habe sich das Unternehmen entschieden, von Stadt und Träger über den Kibiz-Beitrag hinaus keine höhere Miete zu fordern. Wie berichtet, kritisieren viele Träger die vom Land gezahlte Pauschale für jeden Betreuungsplatz als nicht auskömmlich.

So soll die Einrichtung für Kinder in Gelsenkirchen-Buer aussehen

Warum sich die drei Geschäftsführer aus dem Hause Engler (Gernot, Dr. Steven und Timothy) so engagieren? „Wir stecken schon eine Menge Idealismus und Leidenschaft in das Projekt. Aber weil wir alle drei mit unseren Familien hier vor Ort in Buer leben und unser Unternehmen über viele Jahre von Gelsenkirchen aus geführt haben, wollen wir auch etwas zurückgeben“, erläutert Timothy Engler (43), selbst Vater von drei Kindern. [Lesen Sie auch:0 oder 500 Euro? So ungleich sind Kita-Beiträge im Ruhrgebiet]

Vorgesehen ist ein ein- bzw. zweistöckiger Bau für eine viergruppige Kindertageseinrichtung mit einer Nutzfläche von 800 Quadratmetern auf einem 1700 Quadratmeter großen Grundstück. Der Gebäuderiegel Richtung Cranger Straße soll zweistöckig ausgeführt werden, der Bereich zur Urnenfeldstraße einstöckig. „Wir wollen auf dem Flachdach eine Photovoltaik-Anlage installieren und gegebenenfalls einen Dachgarten zum Forschen für die Kinder.“ Die Entwurfsplanung stammt von dem Architektur-Büro HLK in Münster, die Bauantragsstellung vom Dortmunder Planungs-Büro Brenker, Hoppe, Tegethoff.

Wann die neue Kita am Rande der City von Gelsenkirchen-Buer eröffnen soll

Ein Bauantrag ist laut Engler bereits bei der Stadtverwaltung eingereicht. „Wir haben die Hoffnung, dass wir im Frühjahr oder Sommer 2024 mit den Bauarbeiten beginnen können, dann könnten wir – wenn alles gut läuft – mit dem Betrieb zur Eröffnung des Kindergartenjahrs am 1. August 2025 starten.“ Wie es heißt, sei aber auch ein späterer Beginn etwa zum 1. Januar 2026 möglich, falls es bei den Bauarbeiten zu Verzögerungen kommen sollte.

Derzeit laufen die Abrissarbeiten des Gasthauses Seifen und der Nebengebäude, in denen über Jahrzehnte auch die gleichnamige Dachdecker-Firma beheimatet war. Ende 2021 wurde der Firmensitz nach Erle an die Emscherstraße verlegt. Zuletzt waren in den Räumen an der Cranger Straße auch ukrainische Flüchtlinge untergebracht. In der ersten Januar-Woche des neuen Jahres sollen die Gebäude abgerissen sein. Dann könne mit der Vorbereitung des Baugrunds für den Neubau begonnen werden.

