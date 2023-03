Gelsenkirchen: Wochenlanges Warten auf Bürgerservice-Termin

Bis zu sieben Wochen beträgt die Wartezeit für einen Bürgerservice-Termin derzeit in Gelsenkirchen. Anlass für die Grünen, nachzufragen, warum es in Gelsenkirchen mit schnelleren Terminen nicht klappt, dafür aber in Nachbarstädten wie Bochum und Bottrop.

Kaum, dass sich die Situation in der Kfz-Zulassungsstelle nach Angaben des zuständigen Wirtschaftsdezernenten Simon Nowak gebessert hat, bahnt sich neuer Ärger an. In der Kritik steht der Bürgerservice. Termine werden derzeit mit bis zu sieben Wochen Vorlauf vergeben, wenn man auf der Homepage der Stadt beispielsweise nach einem Termin für die Wohnungsanmeldung, für Ausweisdokumente und Ähnliches sucht. Heißt: Langes Warten, bis der Gang zur Behörde umgesetzt wird.

Die Bündnisgrünen um den Fraktionsvorsitzenden Peter Tertocha nehmen die erneute Ausnahmesituation zum Anlass, in der anstehenden Sitzung des Gelsenkirchener Hauptausschusses am Donnerstag, 16. März nachzufragen, „wann endlich mit einer Verbesserung zu rechnen ist“. Tertocha verweist auf Nachbarstädte wie Bochum oder Bottrop, in denen Bürger innerhalb von einer Woche einen Termin bekämen.

Der Gelsenkirchener Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Peter Tertocha. Foto: Foto: Grüne Gelsenkirchen

Begründet wird die Anfrage der grünen Opposition mit drohenden Bußgeldern, wenn Bürger es nicht schafften, der Meldebehörde innerhalb der vorgeschriebenen zwei Wochen ihre neue Wohnadresse mitzuteilen. „Angesichts der durchschnittlichen Wartezeiten in Gelsenkirchen ist es aber überhaupt nicht möglich, einen Termin in dieser Zeitspanne zu bekommen“, so Tertocha.

Zwar gibt es auch kurzfristige Termine. Diese können aber nur morgens für denselben Tag gebucht werden. Heißt im Alltag: Meist sind diese Termine in Sekundenschnelle belegt, außerdem kann nicht jeder aufgrund seiner Arbeitszeiten, solche Termine wahrnehmen. Außerdem hängt die Terminvergabe von der personellen Situation in den Bürgercentern abhängig. Und die sieht laut Stadt derzeit wieder alles andere als rosig aus, weil es etliche Ausfälle gibt.

Der Gelsenkirchener Wirtschaftsförderungsdezernent Simon Nowack. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Wirtschaftsdezernent Simon Nowack räumte den aktuellen personellen Engpass ein. Geschuldet sei der einer „erneuten Personalnot aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle“. 2022 waren bereits viele Mitarbeitende aufgrund von Ansteckungen mit dem Corona-Virus dienst- und arbeitsunfähig. Nun werden die städtischen Mitarbeiter erneut von einer Krankheitswelle überrollt.

