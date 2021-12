Gelsenkirchen: Wo Tausende Corona-Impfungen angeboten werden

An diesem Wochenende (11. und 12. Dezember) können sich in Gelsenkirchen tausende Interessierte impfen lassen.

Gelsenkirchen. 56.969 Auffrischungsimpfungen wurden in Gelsenkirchen bereits gespritzt. An diesem Wochenende gibt es Tausende weitere Impfangebote in der Stadt.

Dreiviertel aller Gelsenkirchener gelten als vollständig geimpft. Das sind 197.073 Bürgerinnen und Bürger. Inzwischen wurden auch bereits 56.959 Auffrischungsimpfungen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. Während sich vor den Praxen und Impfbussen noch vor zwei Wochen lange Schlangen mit hunderten Wartenden bildeten, ist das Impfangebot in Gelsenkirchen in kürzester Zeit deutlich gestiegen. An diesem Wochenende (11. und 12. Dezember) können sich tausende Interessierte impfen lassen.

Die Impfangebote in der Übersicht (diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

8000 Impfdosen (vornehmlich Moderna) sind geordert, medizinisches Personal steht bereit, um der Impfkampagne im Süden Gelsenkirchens Schwung zu verleihen: Seit Freitag, 10. Dezember, werden auch im Wissenschaftspark GelsenkirchenErst-, Zweit- oder Booster-Impfungen gegen das Covid 19-Virus angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind ein Impfpass (falls vorhanden) sowie auf jeden Fall der Personalausweis und die Gesundheits- /Krankenversicherungskarte.

Ab Samstag, dem 11. Dezember, ist täglich bis auf Weiteres von 10 bis 18 Uhr geöffnet, auch sonntags. Für Rückfragen ist die Impfstation dann unter 0170 529 1940 erreichbar.

Impfstelle in Gelsenkirchen-Buer

Etliche freie Termine am Wochenende gibt es auch noch in der Impfstelle im Michaelshaus an der Hochstraße in Buer. Dort können täglich bis zu 500 Impfungen verabreicht werden. Ein Besuch der Impfstelle ist nur nach Terminbuchung im Internet möglich. Weitere Infos gibt es auf der Seite www.orthopaedie-buer.de, Termine können auch über das Portal www.doctolib.de gebucht werden.

Impfbusse der Stadt im Einsatz

Bis zu 500 Impfungen pro Fahrzeug können in den beiden Impfbussen der Stadt täglich verabreicht werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Samstag, (ausschließlich Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna)

Erle, 9 bis 19 Uhr, Kinoparkplatz, Willy-Brandt-Allee 55

Bulmke-Hüllen, 8 bis 18 Uhr, Tossehof, Ravensbusch 2

Sonntag, 8 bis 18 Uhr (ausschließlich Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna)

Rotthausen, Hauptschule am Dahlbusch, Am Dahlbusch 98

Altstadt, Alfred-Fischer-Platz (hinterm Hans-Sachs-Haus)

Sechs Ärzte beteiligen sich am Adventsimpfen

Adventsimpfen läuft am Samstag, 11. Dezember in folgenden Praxen. Da hier um Voranmeldung gebeten wird, ist es ratsam, zunächst telefonischen Kontakt zur Praxis aufzunehmen.

Patrick Watta, Maximilianstr. 8 (Buer) 0209/37100;

Praxis Hatice Gül, Frankampstraße 172, (Erle) 0209-771940

Valentin Borcea, Neustr. 6, (Buer), 0209/72512 oder verordnungen@praxis-borcea.de

Dres. Reinhardt und Vo, Essener Str. 12, (Horst) 0209 3617790, info@hiz-gelsenkirchen.de.

Dres. Spitz und Nordsiek-Mengede, Feldmarkstraße 109, (Feldmark), 0209 495959 oder info@rosenpraxis-gyn.de

Praxis für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie Dr. Berlage, Weberstr. 57, (Altstadt), 0209 26046. Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

