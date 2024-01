Gelsenkirchen: Wo man gleichzeitig Autos und Wäsche wäscht

Gelsenkirchen An der Wanner Straße in Gelsenkirchen stehen neben Waschboxen für Autos ganz neu Waschmaschinen und Trockner. Was es mit der Idee auf sich hat.

Das Auto: blitzblank sauber – und gleichzeitig ist auch noch die große Wäsche erledigt? Was wie eine verrückte Idee klingt, ist an der Wanner Straße 184 seit kurzer Zeit Realität: Bei Prim Wash, einer SB-Waschboxen-Anlage, sind seit knapp einer Woche auch zwei Outdoor-Waschmaschinen mitsamt Trockner in Betrieb. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden alles anbieten, was geht“, erklärt Betreiber Tobias Scharfenberg den Gedanken dahinter.

Und schon nach dieser kurzen Zeit sagt der 43-Jährige: „Das Ganze wird super angenommen.“ Das Besondere an der Waschmaschinen-Anlage unter freiem Himmel: Hier können auch die richtig großen, die sperrigen Sachen gewaschen werden – in einer 20-Kilogramm-Trommel. Pferdedecken, Teppiche, andere große Decken, oder Fußmatten, in 30 Minuten ist alles erledigt. Wer lieber kleiner wäscht, findet mit einer Neun-Kilogramm-Trommel eine Alternative. Ein Trockner sorgt dafür, dass die Wäsche nicht nass nach Hause transportiert werden muss.

„Alles läuft automatisch, auch die Zugabe von Waschmittel“, berichtet Tobias Scharfenberg. Per App wird gesteuert, „unsere Kunden müssen nicht warten, können zwischendurch einkaufen gehen und die Zeit so sinnvoll nutzen.“ Ist die Wäsche fertig, gibt‘s eine Nachricht aufs Smartphone. Die Kosten für den Waschgang liegen zwischen fünf und sieben Euro.

