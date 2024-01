Gelsenkirchen: Wo es heute im Straßenverkehr Störungen gibt

Gelsenkirchen Wegen Reparaturarbeiten kommt es heute in Gelsenkirchen auf zwei Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Worauf sich Autofahrer einstellen sollten.

Im Gelsenkirchener Süden sollten sich Autofahrer ab heute (11. Januar) auf zwei neue Engpässe einstellen. Auf der Leitehstraße in Ückendorf in Höhe der Hövelmannstraße wird der Abwasserkanal erneuert. Hierzu wird die Leithestraße in diesem Bereich voll gesperrt. Die Arbeiten werden witterungsabhängig bis Mitte Februar 2024 andauern.

Eine Umleitung wird über Nattmannsweg, Krayer Straße und Gelsenkirchener Straße (Bochum) in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Außerdem gibt es heute Probleme an der Overwegstraße in Höhe des Musiktheaters: Zwischen 9 und 14 Uhr wird die Linksabbiegespur in die Florastraße gesperrt. An der Ampel dort muss ein kaputter Signalmast ausgetauscht werden. Damit Fußgänger während der Arbeiten sicher über die Straße kommen können, wird die Abbiegespur für Autos gesperrt.

