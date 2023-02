Gelsenkirchen: Wieder endet Verfolgungsfahrt mit Unfall

Mit einem Unfall endete die zweite Verfolgungsfahrt innerhalb von fünf Tagen in Gelsenkirchen. Auf der Flucht vor der Polizei landete ein Herner am Montag, 6. Februar, im Gleisbett.

Innerhalb von fünf Tagen nach der letzten Verfolgungsfahrt hat erneut ein Autofahrer versucht, einer Kontrolle der Gelsenkirchener Polizei zu entgegen. Wie schon am vergangenen Donnerstag, als ein Opel-Fahrer aus Bochum die Flucht nach vorne antrat, endete die PS-Hatz mit einem Unfall.

Verfolgung in Gelsenkirchen endete im Gleisbett – Herner kracht gegen Steuerkasten

Eine Streifenwagenbesatzung wollte am Montag, 6. Februar, gegen 0.30 Uhr ein Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Ecke Hochkampstraße kontrollieren. Beim Anblick der Polizei gab der Fahrer aber Gas und flüchtete. Er ignorierte sowohl Anhaltesignale der Polizei als auch rote Ampeln oder Geschwindigkeitsvorgaben. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Altstadt bis zur Florastraße.

Auf der Flucht vor der Polizei verlor der Fahrer dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Schienenbereich der Florastraße. Nach einem Zusammenstoß mit einem Weichensteuerungskasten und zwei Erdungskästen kam sein Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Hinter dem Steuer des Wagens saß ein 20-jähriger Mann aus Herne, der sich bei dem Unfall leicht verletzt hat. Er steht unter dem Verdacht, ohne gültigen Führerschein und dazu noch unter Drogeneinfluss, Auto gefahren zu sein. Der Herner musste auf der Wache im Stadtteil Bulmke-Hüllen eine Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt und sichergestellt.

