Gelsenkirchen: Wieder-Anpfiff für Mythos-Tour durch Schalke

Die Kampfbahn Glückauf in Gelsenkirchen, eine der Stationen der Mythos-Tour durch Schalke.

Schalke. Die Spurensuche in Gelsenkirchen wird nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie wieder aufgenommen.

Olivier Kruschinski pfeift am Freitag, 26. Juni, unter Einhaltung der aktuellen Auflagen um 16.04 Uhr die erste öffentliche Mythos-Tour seit Beginn der Corona-Beschränkungen an. Die Führung durch „Deutschlands bekanntesten Stadtteil“ würdigt die Wurzeln des Kumpel- und Malocherclubs FC Schalke 04, dort wo auch heute noch das königsblaue Herz am lautesten schlägt. Gelsenkirchener Geschichte und Schalker Geschichten stehen im Fokus der Zeitreise und machen den Mythos Schalke erlebbar. Info und Anmeldungen unter oli4@mythos1904.de, www.mythosschalke.de