Gelsenkirchen Ohrwerk: Seit 1998 in Gelsenkirchen

Die Bildungs- und Begegnungsstätte Ohrwerk e.V. ist an der Florastraße 47 zu Hause. In dem gemeinnützigen Verein, der seit 1998 in Gelsenkirchen sitzt, arbeiten 22 Mitarbeiter als Sozialarbeiter und Erzieher.

Acht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben in dem Haus. Sie besuchen tagsüber die Förderschule für Hören und Kommunikation.

Erwin Erdtmann ist Geschäftsführer in ehrenamtlicher Funktion. Der 65-Jährige, dessen ältester Sohn gehörlos ist, leitet das Haus seit 15 Jahren.

Ein zweites Standbein hat der Verein mittlerweile im Bereich der Verselbstständigung und der ambulanten Hilfen für Hörgeschädigte aufgebaut. Jugendliche, die die Wohngruppe bereits verlassen haben, und Erwachsene erfahren auf diese Weise Unterstützung durch das Ohrwerk.