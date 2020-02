Gelsenkirchen: Wie es Eltern mit Taschengeld halten

Wie halten es Eltern in Gelsenkirchen mit dem Thema Taschengeld für die Kinder? Es scheint für viele schwierig zu sein, sich eine Meinung zu bilden, sicher zu sein, dass man das richtige Maß findet.

Christina Patsoura, Mutter der vierjährigen Zoé und eines Babys, hat sich noch keine Gedanken über das Thema gemacht. Sie steht aber zurzeit eher vor der Frage, ob ihre Tochter später überhaupt Taschengeld bekommen sollte. „Meine Eltern haben mir nie Taschengeld gegeben, ich habe aber immer alles bekommen, was ich brauchte“, sagt sie völlig zufrieden. „Und mit 16 habe ich angefangen zu arbeiten, das ist doch in Ordnung“, lacht sie.

Eine andere Mutter eines vierjährigen Jungen, meint, ihr Kind sollte ab dem Schulalter über eigenes Geld verfügen. „Vielleicht fünf bis zehn Euro im Monat“, schätzt sie. Sie ist glücklich, denn ihr Sohn stürzt sich weder auf teure Zeitschriften, noch auf Stofftiere. „Die mag er überhaupt nicht“, strahlt sie.

Zwölfjähriger: Gutes Auskommen mit 25 Euro im Monat

Über 25 Euro im Monat freut sich der 12-jährige D. „Ich liege mit dem Geld so in der Mitte von dem, was die anderen in meiner Klasse kriegen. Und damit komme ich aus“, sagt er. Besonders liebt er Kugelschreiber, die er sich von seinem Taschengeld gerne selbst kauft.

„Eine etwas andere Situation besteht bei uns“, erklärt Matthias Hommel, Leiter der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef. „Natürlich bekommen die Kinder und Jugendlichen bei uns Taschengeld. Die Höhe wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe festgelegt.“ Dieses Geld ist zur freien Verfügung, gestaffelt nach Alter und nur gedacht für wirklich persönliche Dinge.

Sie sollen davon also kein Essen kaufen, das sie ja in der Einrichtung ohnehin bekommen. Es darf bei Fehlverhalten auch nicht gekürzt oder gestrichen werden. Wenn jemand zum Beispiel irgendetwas mutwillig zerstört hat, müssten andere pädagogische Maßnahmen ergriffen werden.

„Wie überall in der Gesellschaft ist auch bei unseren Kindern das Verhalten im Umgang mit Geld ganz unterschiedlich. Manche sparen gerne ihr Taschengeld, andere geben es grundsätzlich sofort aus“, berichtet Hommel. „Die Kleinen kaufen zum Beispiel gerne Süßes oder Spielzeug.“ Grundsätzlich versuche die Einrichtung natürlich auch, einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld beizubringen, erklärt der Leiter.