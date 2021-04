Neue Website Gelsenkirchen: Wie die WH Frauen von MINT begeistern will

Gelsenkirchen. Die Westfälische Hochschule wird eine Website onlineschalten, die sich an Frauen richtet, die in den MINT-Bereich wollen.

Passend zum „Girls Day“ am 22. April wird die Westfälische Hochschule eine Website an den Start bringen, die Frauen für ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium begeistern soll. Wie die Gelsenkirchener Hochschule mitteilte, wird die Website am Samstag (17. April) freigeschaltet.

Der MINT-Bereich umfasst die Gebiete Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Technik. Sie seien längst keine Männerdomänen mehr, so die WH, viele Frauen würden sich für ein Studium eines MINT-Fachs entscheiden. Ihr Anteil liegt an der Westfälischen Hochschule trotzdem nur bei rund 30 Prozent oder weniger. Das soll sich durch die neue Website ändern.

WH-Studenten erstellten Inhalte für die Website

Acht Studentinnen und eine Professorin haben für die Plattform die Frage „Wie viel MINT steckt in dir?“ beantwortet. In Kurzvideos erzählen sie von ihrem Fach, ihrem heutigen Alltag und geben Interessierten Tipps. Diese persönlichen Erfahrungen sollen „den Funken überspringen lassen“, erhofft sich die WH. Bachelor-Studierende des Studiengangs „Journalismus und PR“ haben derweil die Inhalte für die Website erstellt.

Unter diesem Link ist die Website ab dem kommenden Samstag erreichbar: www.frauen-in-mint.de.