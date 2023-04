Gelsenkirchen: WG-Zimmer gratis für junge Lernförderer

Gelsenkirchen. Erfahrungen sammeln, Kinder unterstützen und gratis wohnen: Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist in Gelsenkirchen-Ückendorf längst Realität.

„Wie geht es dir heute?“ ist die erste Frage an jedem Morgen, bevor das Tagesprogramm in der Tauschbar an der Breilstraße in Ückendorf beginnt. 23 Jungen und Mädchen machen mit beim Osterferienprogramm des Vereins „Tausche Bildung für Wohnen“. Die Bildungspaten und -patinnen, die sie hier in Kleingruppen betreuen, kennen die meisten Teilnehmer aus den Lerngruppen. „Tausche Bildung für Wohnen“ heißt: junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst leben kostenfrei in einer Wohngemeinschaft im Stadtteil und unterstützen im Gegenzug Kinder aus armutsbelasteten Familien aus der Nachbarschaft beim Lernen.

„Wir verstehen Lernen nicht als Trichter, bei dem von oben Bildung eingefüllt wird“

Dass es den Kindern gut geht, steht nicht nur beim Ferienprogramm im Vordergrund. „Wir möchten hier erst Beziehungen zu den Kindern aufbauen und auf dieser Basis lernen. Unsere Bildungspaten müssen da erstmal umdenken, wenn sie direkt nach der Schule zu uns kommen. Wir verstehen Lernen nicht als Trichter, bei dem von oben Bildung eingefüllt wird, sondern als Miteinander“, erläutert Dominique Adler den pädagogischen Ansatz des bereits preisgekrönten, gemeinnützigen Vereins.

Schnick-Schnack-Schnuck mit Elementen ist eines der Spiele zum warm werden beim Osterferien-Programm von „Tausche Bildung für Wohnen“. Die Bildungspaten und- patinnen Juliana, Aisha und Morten (v.l.n.r.) sind noch bis zum Sommer dabei Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Das Ferienprogramm dreht sich um Nachhaltigkeitsthemen. Was heißt Naturschutz? Wie wird aus einem alten Milch-Tetrapack ein Vogelhäuschen? Wie pflanzt man Blumen, wie wachsen sie? All das wird praktisch umgesetzt. An erster Stelle aber steht auch hierbei das Miteinander. Am ersten Tag schlossen sich je vier bis fünf Kinder zu Pfadfindergruppen namens „Fuchsi“ und „Crazy Camper“ zusammen. Gemeinsam stellten sie die Regeln für ihr Miteinander auf. Wer die Regeln mehr als dreimal bricht, drei Chancen verspielt, muss nach Hause, der Gemeinschaft der anderen zuliebe.

„Bufdi“ (Bundesfreiwillige) Noemi legt Fotos auf den Tisch mit Menschen in unterschiedlichen Situationen. „Wie sieht die Frau aus? Wie fühlt die sich?“ fragt sie in die Runde. „Ängstlich“, findet Elvira. „Erschrocken“ urteilt Johan. Noemi will es noch genauer wissen. Es geht vor allem darum zu lernen, auf sich selbst zu achten und die eigenen Gefühle in die richtigen Worte fassen zu können. Und es geht darum, die Gefühle anderer richtig einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Achtsamkeit ist ein wichtiges Thema in der Tauschbar.

Das ist auch wichtig, wenn Kinder aus vielen Nationen und Altersgruppen gemeinsam lernen und Spaß haben sollen. Vom Erst- bis zum Sechstklässler ist hier alles vertreten, und bei manchem Kinderspiel wie Schnick-Schnack-Schnuck mit Elementen sind die Älteren im ersten Moment nicht immer amüsiert. „Aber wenn sie sehen, mit wieviel Elan auch unsere Mitarbeiter mitmachen, vergessen sie schnell die Vorbehalte“, hat Dominique Adler beobachtet.

„Wie fühlt sich die Frau auf dem Foto wohl gerade?“ Stimmungen und Gefühle bei sich und anderen erkennen und auch in Worte fassen können: Darum geht es hier. Bildungspatin Noemi und ihre Schützlinge Johan, Elvira und Musa sammeln passende Begriffe. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Sozialpädagogin und ihr Kollege Marc Vetter als Standortleitungsteam sind unbefristet in Ückendorf tätig. Die vier Bildungspatinnen und -paten sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Regel ein Schuljahr lang – also von August bis Ende Juli – vor Ort, eine Verlängerung auf 18 Monate ist möglich. Zudem unterstützen einige Teilzeitkräfte die Paten bei der Arbeit. In der Regel findet die Lernförderung in der Tauschbar in Kleingruppen mit vier bis fünf Kindern 90 Minuten lang und für jedes Kind ein bis zweimal je Woche statt, und zwar nachmittags von 14.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es ein- bis zweimal im Monat Samstagsausflüge in den Zoom, zum Müllsammeln im Stadtteil oder auch in die Sportbude an der Moki in Ückendorf.

Neue Bildungspaten ab August gesucht „Tausche Bildung für Wohnen“ gibt es neben dem Ückendorfer Standort auch in Witten, Duisburg, Dortmund, Essen und Hamburg. Für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 werden neue Bildungspatinnen und -paten gesucht, die im Übergang zwischen Schule und Ausbildung oder Studium Erfahrungen sammeln möchten. Wer mitmachen möchte, sollte offen sein und gern mit Kindern arbeiten. Bei der Arbeit können sie wechselseitige Toleranz und Verständigung, Selbstkompetenzen, Gestaltungskraft und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein trainiert werden für den späteren Lebensweg. Vor dem Einstieg in die Lernförderung gibt es für Paten ein Qualifizierungsprogramm zur Vorbereitung. Mehr Informationen auch zum Bewerbungsverfahren auch für andere Standorte, die unter den gleichen Bedingungen arbeiten, gibt es unter https://tauschebildung.org/bildungspatin/

Die „Bufdis“ arbeiten in Vollzeit, die Wohnung wird von der Stadtentwicklungsgesellschaft finanziert, die Arbeit auch von Vivawest unterstützt. 90 Kinder sind derzeit im Patenprogramm. Der Bedarf ist größer, aber „für mehr fehlen uns Geld und Räume“, bedauert Dominique Adler. Auch für das Osterprogramm gab es mehr Anfragen als Plätze. Doch zu große Gruppen sind zu schwer zu betreuen, auch aufgrund der Altersdurchmischung. Aber Dominique Adler betont auch: „Unsere Kinder haben sehr viel Potenzial, das muss man nur fördern. Wir haben einen Jungen aus Pakistan, der vier Sprachen spricht und die fünfte Sprache, deutsch, lernt er gerade.“

