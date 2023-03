Gelsenkirchen: Wettbewerb fördert Verzicht auf Elterntaxis

Häufig absurd ist die Situation kurz vor Schulbeginn, auch an Gelsenkirchener Schulen. Der Bewegungs-Wettbewerb will Sicherheit und Gesundheit der Kinder fördern. Als Preis lockt ein Scooter.

Gelsenkirchen. Kinder bewegen sich zu wenig, Elterntaxis gefährden oft den Verkehr rund um Schulen. Zwei Gelsenkirchener Grundschulen wollen dagegen halten.

Am 20 März startet in mehreren Bundesländern für über 110.000 Kinder ein Projekt an Schulen, das die Gesundheit der Kinder und den Umweltschutz gleichermaßen fördern will. Unter dem Kürzel „SpoSpiTo“, gemeint sind Sporteln-Spielen-Toben, werden Kinder und deren Eltern dazu angeregt, so oft wie möglich ohne das Elterntaxi zur Schule und wieder zurück nach Hause zu kommen. Wer mitmachen möchte verpflichtet sich, mindestens 20 mal binnen sechs Wochen den Schultag mit Bewegung zu beginnen.

Bülseschule und Mährfeldschule stellen sich der Herausforderung

Teilnehmer verpflichten sich dabei, zu Fuß, per Rad oder Tretroller, auf keinen Fall aber mit dem Auto zur Schule zu gelangen. In Gelsenkirchen stellen sich die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule in Scholven sowie der Mährfeldschule in Hassel der Herausforderung.

Die Idee hinter der in NRW von der Stadt Herten sowie der Volksbank Niederrhein geförderten Aktion: Zahlreiche Studien zeigen, dass ein steigender Anteil von Kindern sich deutlich zu wenig bewegt, was zu Übergewicht und zahlreichen Folgeerkrankungen führt. Bei der SpoSpiTo-Aktion haben sie schon eine erste Bewegungseinheit vor der Schule hinter sich, haben den Kreislauf in Schwung gebracht und können so besser in den Unterricht starten. Zudem werden auf die Art gefährliche Situationen an der Schule rund um Elterntaxis vermieden und schließlich profitiert die Umwelt von weniger schädlichen Abgasen durch kurze, vermeidbare Fahrten mit dem Auto.

Kinder-Scooter und Gutscheine zu gewinnen

Wer die mindestens 20 Mal durchhält, bekommt als Anerkennung – neben der besseren Aufnahmefähigkeit im Unterricht – einen Bewegungspass als Urkunde. Unter allen erfolgreich teilnehmenden Kindern werden Preise im Wert von über 20.000 Euro verlost. Zu gewinnen gibt es Decathlon-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro, 60 Kinder-Scooter und 100 Kinderrucksäcke von Vaude.

