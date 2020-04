Gelsenkirchen: Wertstoffhöfe öffnen für private Anlieferer

Die Gelsenkirchener Wertstoffhöfe öffnen ab Montag, 27. April 2020, wieder für private Anlieferer. Aber: Nicht alles wird überall angenommen. An der Annahmestelle Wickingstraße 25b - hier im Bild - steht den Menschen wieder das komplette Entsorgungsangebot zur Verfügung. An der Adenauerallee 115 wird vorerst nur Grünschnitt angenommen.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Wertstoffhöfe öffnen wieder für private Anlieferer. Aber: Nicht alles wird überall angenommen. Was Bürger wissen müssen.

Das Warten hat ein Ende: Die Gelsenkirchener Wertstoffhöfe öffnen wieder ab kommende Woche. Aber: Nicht alles wird überall angenommen.

Ab Montag, 27. April 2020, können an den beiden Gelsendienste Wertstoffhöfen in Ückendorf und Erle wieder Abfälle aus Privathaushalten entsorgt werden. Während Bürger an der Annahmestelle an der Wickingstraße 25b direkt das gesamte Entsorgungsangebot zur Verfügung stehen wird, kann auf dem Wertstoffhof an der Adenauerallee 115 aus logistischen Gründen zunächst nur Grünschnitt abgegeben werden. Das teilte Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne mit.

Bitte an die Bürger: Mund-Nasen-Schutz tragen

Der Wertstoffhof an der Wickingstraße ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet, die Annahmestelle an der Adenauerallee montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr.

Zum Infektionsschutz wird die Zufahrt zu den Annahmestellen so reguliert, dass sich nur eine begrenzte Zahl von Personen gleichzeitig auf dem jeweiligen Gelände aufhalten kann. Zudem werden die Anlieferer darum gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Gelsendienste gehen davon aus, dass es an den Wertstoffhöfen zu längeren Wartezeiten kommen wird. Der Entsorger bittet daher darum, nur solche Abfälle anzuliefern, deren Entsorgung dringend erforderlich ist.

Provisorische Abgabestelle für Grünschnitt in Heßler wird wieder geschlossen

Mit der Öffnung der beiden Wertstoffhöfe für die Anlieferung von Abfällen aus Privathaushalten wird gleichzeitig die von Gelsendienste provisorisch eingerichtete Abgabemöglichkeit für Grünschnitt am Westfriedhof in Heßler wieder geschlossen.