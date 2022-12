Gelsenkirchen: „Werkstatt“ bietet Kunst zum Schnäppchenpreis

Die Gelsenkirchener Künstlerin Heike Feddern liefert das Titelblatt für den neuen „Werkstatt“-Kalender 2023, der am Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, an der Hagenstraße 34 präsentiert wird.

Gelsenkirchen-Buer. Welche Schätze beim Weihnachts-Kunst-Basar der Galerie in Gelsenkirchen-Buer gehoben werden können. Auch der Kalender 2023 wird präsentiert.

Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation: Die Welt steht Kopf. Wie wohltuend mag es da für viele sein, dass vertraute Traditionen fortgeführt werden – etwa in der Galerie „Werkstatt“ in Buer: Wie seit vielen Jahren schon lädt der Verein im Advent zur Präsentation seines Kalenders am Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr. Interessierte können dann auch beim beliebten „Weihnachts-Kunst-Basar“ wieder Arbeiten bekannter lokaler Kunstschaffender zu fairen Preisen ergattern.

Rund 50 gerahmte Werke stehen zum Verkauf: Fotografien, Aquarelle, Druckgrafiken, Zeichnungen, Acryl- und Öl-Arbeiten, mal abstrakt, mal gegenständlich, mal fantastisch und surreal, mal streng geometrisch, zum großen Teil signiert und gerahmt. Eben eine große Wundertüte, deren Reiz in der Unterschiedlichkeit der Künstlerinnen und Künstler, deren Arbeitsweisen und Themen begründet ist.

Erlös aus dem Basar-Verkauf fließt in die Arbeit des Gelsenkirchener „Werkstatt“-Vereins

Eine große Wundertüte voller Kunst bietet der Weihnachts-Kunst-Basar in der Galerie „Werkstatt“ an der Hagenstraße 34 in Gelsenkrichen-Buer. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Da sind etwa Druckgrafiken von „Werkstatt“-Vater Many Szejstecki (1931-1916), in denen er die Netzstrukturen, Liniengeflechte und wellenförmigen Bewegungen einer sonst unsichtbaren Welt filigran in Szene setzte. Oder Frauen-Porträts von Heike Feddern, deren mal lasziv, mal unschuldig oder rätselhaft blickenden Figuren sich Betrachtende kaum zu entziehen vermögen.

Auch Schätze von Maler Harald Lange, Grafiker Siegfried Danguiellier (1934-2001), Maler und Objektkünstler Paul Sawitzki (1939-1985) sowie Maler und Grafiker Karl-Heinz Langowski (1931-2020) können gehoben werden: Kleine Perlen zum Schnäppchenpreis ab 30 Euro. Der Erlös fließt in die Arbeit des Werkstatt-Vereins.

Kalender 2023 bietet wieder signierte Blätter mit unterschiedlichsten Arbeiten

Der Werkstatt-Kalender trumpft unterdessen wieder mit signierten Kalenderblättern auf hochwertigem Premiumpapier auf. Heike Feddern liefert mit ihrem Frauen-Porträt „Die Rote“ in intensiven Aquarellfarben das Titelblatt sowie eine für sie typische Arbeit: ein sitzendes Giraffen-Junges in bunter Kleidung.

Der Oberhausener Guido Berndsen, der erst im Sommer in der „Werkstatt“ ausstellte, steuert eine seiner charakteristischen „Landschaften“ bei, während der Berliner Janko Göttlicher, bis vor Kurzem ebenfalls zu Gast in der Galerie, mit einem fast dreidimensional wirkenden Blick auf eine Steilküste vertreten ist.

Harald Langes Stillleben gilt saftig prallen Zitronen, Karl-Heinz Langowski abstrakte Arbeit spielt mit Farbschichten in sattem Blau und Ocker, und Wolfgang Sternkopf ergänzt den Kalender um ein Foto einer quadratischen Reliefarbeit. Die Auflage ist auf 200 Exemplare à 45 Euro limitiert.

Der Weihnachts-Kunst-Basar öffnet an der Hagenstraße 34 samstags am 3., 10. und 17. Dezember jeweils von 11 bis 15 Uhr. Sonst ist die Werkstatt dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

