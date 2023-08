Gelsenkirchen: Wer kennt die Ladendiebe auf Fahndungsfotos?

Gelsenkirchen. Im Mai erbeuteten fünf Ladendiebe eine Tasche voller Parfüms in Gelsenkirchen. Die Polizei sucht sie nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera.

Die Polizei bittet die Gelsenkirchener Bevölkerung um ihre Mithilfe: Gesucht werden insgesamt fünf Tatverdächtige, gegen die in einem Fall von Ladendiebstahl ermittelt wird. Da alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, wurden nun Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Tat selbst hatte sich bereits vor rund drei Monaten ereignet.

Tat ereignete sich am 10. Mai in der Gelsenkirchener Altstadt

Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer erkennt diese Personen? Foto: Polizei Gelsenkirchen

Es war am Nachmittag des 10. Mai, als laut Polizei eine Gruppe bestehend aus drei Frauen und zwei Männern gegen 15.30 Uhr eine Parfümerie auf der Bahnhofstraße in der Altstadt betrat. Einer der Männer verwickelte die anwesende Verkäuferin in ein Gespräch. Die 53-Jährige bemerkte jedoch, wie die übrigen vier Personen Parfüms in einer Tasche verstauten.

Die aufmerksame Verkäuferin versuchte daraufhin, den Diebstahl zu verhindern. Die Tasche mit der Beute hielt sie schon wieder in den Händen, als eine der Frauen ihr diese wieder aus der Hand riss. Dann flüchtete die fünfköpfige Gruppe.

Polizei Gelsenkirchen bittet die Bevölkerung um Hinweise

Wer kennt diese Frauen? Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Polizei fragt nun alle Bürgerinnen und Bürger: Wer erkennt die Personen auf den Bildern aus der Überwachungskamera? Sachdienliche Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

