Gelsenkirchen: Weniger Scheidungen als im Landesschnitt

Die Zahl der Scheidungen (Symbolfoto) ist in Gelsenkirchen zurückgegangen: Waren es 2020 noch 504 Paare, die sich trennten, so belief sich ihre Zahl in 2021 auf 489.

Gelsenkirchen. Die Zahl der Scheidungen in NRW ist auf niedrigstem Stand seit 40 Jahren. Gelsenkirchen liegt im Vorjahresvergleich sogar über dem Landesschnitt.

So wenig Scheidungen wie seit 40 Jahren nicht mehr haben die Statistiker des Landesamtes registriert. Und Gelsenkirchen? Hier scheint der partnerschaftliche Kitt fester zu sein: 31.891 Paare, also zwei Prozent weniger als noch 2020, gingen landesweit im vergangenen Jahr offiziell getrennte Wege. In Gelsenkirchen nahm die Zahl der Scheidungen sogar noch etwas mehr ab, nämlich um drei Prozent ab. Waren es 2020 noch 504 Paare, die sich trennten, so belief sich ihre Zahl in 2021 auf 489.

Gelsenkirchen: So oft hat der Ehegatte oder die Ehegattin die Scheidung eingereicht

In 108 Fällen wurde in 2021 das Verfahren „vom Mann mit Zustimmung des Ehegattens beantragt“, wie die Statistiker schreiben, 76 Mal geschah dies ohne Zustimmung. Und weiter: In 181 Fällen leiteten „Frauen mit Zustimmung des Ehegattens“ die offizielle Trennung ein, 123 Mal erfolgte dies ohne Zustimmung. Ein einziger Fall ist in dem Zahlenwerk für Gelsenkirchen aufgeführt, in dem beide Partner die Scheidung beantragten.

Interessant ist der Blick in die Kategorie „Geschiedene Ehen mit oder ohne minderjährige Kinder“. Demnach waren es 253 Paare ohne Nachwuchs, die sich offiziell trennten, ein Plus von 0,4 Prozent. 236 Mal, das entspricht einem Minus von 6,3 Prozent, reichten Paare mit minderjährigen Kindern die Scheidung ein. Insgesamt ist der Anteil der Scheidungskinder im Jahr 2021 auf 434 zurückgegangen (-5,9 Prozent).

