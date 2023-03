Gelsenkirchen: Weniger Arbeitslose, aber Anstieg bei Jugend

Gelsenkirchen. Im Februar hat sich der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen leicht erholt. Gerade junge Menschen profitieren davon aber nicht. Das sind die Zahlen.

Eine saisonale Belebung sieht die Arbeitsagentur im leichten Rückgang der Arbeitslosenquote in Gelsenkirchen um minus 0,1 Prozent. 114 Arbeitslose weniger als im Januar und aktuell 19.455 Betroffene sind es in der Stadt konkret. Zugleich wurden Februar bei der Agentur 459 neue freie Stellen (+244 gegenüber Januar) zusätzlich gemeldet, damit stieg deren Zahl auf insgesamt gibt es derzeit 1788. Wenig erfreulich sieht es allerdings bei den jüngeren Menschen zwischen 15 und 25 Jahren aus: hier sind im Vergleich zum Januar 50 mehr arbeitslos als im Januar. Aktuell liegt die Zahl bei 1749.

122 unter 25-jährige mehr ohne Job als im Februar 2022

Im Vergleich zum Februar 2022 waren es sogar 122 mehr Jugendliche ohne Job. 415 Jugendliche entfielen auf die Arbeitsagentur (+32 zum Vormonat), 1.334 junge Frauen und Männer wurden durch das Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) betreut (+18 zum Vormonat und +56 zum Vorjahr) Eine bundesweite „Woche der Ausbildung der Agentur vom 13. bis 17. März legt den Fokus auf genau diese Gruppe. Mit gezielten lokalen Aktionen gemeinsam mit Arbeitgebern und Partnern am Arbeitsmarkt sollen Jugendlichen Perspektiven aufgezeigt und Orientierung in der Berufswelt vermittelt werden. In Gelsenkirchen können in der Zeit junge Menschen Arbeitgeber bei Betriebsbesuchen kennenzulernen oder ihr handwerkliches Geschick an einem Techniktag prüfen.

Unterbeschäftigung bei liegt bei 25.361 Menschen in Gelsenkirchen

Die tatsächliche Unterbeschäftigung für Gelsenkirchen – also inklusive jenen Arbeitslosen, die aktuell in Maßnahmen tätig sind, lag im Februar bei 25.361 Personen,das 941 mehr als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 18,7 Prozent. Gegenüber Februar 2022 hat die Unterbeschäftigung um 885 Personen zugenommen.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) waren im Februar 3.384 Personen arbeitslos gemeldet, 40 mehr als im Vormonat, die Unterbeschäftigung lag hier bei 4.012 (+35 gegenüber Januar). Im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter) wurden 16.071 Arbeitslose gezählt (-0,9 Prozent gegenüber Januar , +4,7 Prozent gegenüber Februar 2022). Die Unterbeschäftigung lag hier bei 21.349 Personen (-51 gegenüber Januar, + 682 zu Februar 2022).

Mitarbeiter gesucht im Baubereich, Logistik und Fertigung

Mitarbeiter gesucht wurde im Februar vor allem in den Berufsbereichen „Verkehrs- und Logistikberufe“, „fertigungstechnischen Berufen“ sowie „Bau- und Ausbauberufen“.

