Gelsenkirchen weitet den Bürgerservice in den Centern aus

Zusätzlich an Dienstagen und Donnerstagen öffnet das Bürgercenter in der Vorburg Schloß Horst in Gelsenkirchen und das an der Cranger Straße.

Gelsenkirchen. Die Stadtverwaltung richtet zusätzliche Öffnungszeiten in Gelsenkirchen bis zum 1. Juli ein. Zum Teil ist eine persönliche Vorsprache nötig.

Während der ersten Welle der Corona-Pandemie mussten die Bürgercenter der Stadt unter der Vorgaben der Landesregierung über mehrere Wochen geschlossen werden. Die Öffnung der Center erfolgte ab dem 11. Mai unter strengen Auflagen. Derzeit stehen einer eingeschränkten Arbeitskapazität daher aber noch eine „deutlich höhere Zahl von Bürgeranliegen“ gegenüber.

Das Referat Bürgerservice wird bis zum 1. Juli mit zusätzlichen Öffnungszeiten für die Bürger erreichbar sein, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Zusätzliche Öffnungszeit

So haben die Bürgercenter an der Cranger Straße 262 in Erle und in der Vorburg von Schloss Horst an der Turfstraße 21 nun vorübergehend zusätzlich an Dienstagen und Donnerstagen geöffnet. Ab Mittwoch, 17. Juni, können die Bürgercenter in der Altstadt, in Erle und in Horst mittwochs zudem bis 16 Uhr besucht werden, dies gilt für das Bürgercenter im Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße 11 auch bereits am Mittwoch, 10. Juni. Vorübergehend ist das Center dort mit einer Ausnahme am Samstag, 13. Juni, zudem auch samstags erreichbar – und zwar jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Am Samstag, 27. Juni, empfängt auch das Center an der Cranger Straße in Erle Bürger mit ihren Anliegen wieder. Darüber hinaus wird der Service der Center in den kommenden Wochen ausgeweitet. So sind die Termine in allen Bürgercentern wieder für etwa acht Wochen im voraus buchbar.

Termine per Hotline

Nach Möglichkeit werden während der Öffnungszeiten zusätzliche Termine eingestellt. Termine können telefonisch wieder rund um die Uhr über 0209 169-2100 gebucht werden.

Termine für die Bürgercenter der Stadt Gelsenkirchen können telefonisch rund um die Uhr gebucht werden. Foto: Foto: Martin Möller / FFS Archiv

Die Mitarbeiter der Bürgercenter bitten um eine Nachricht, wenn Bürger einen bereits gebuchten Termin nicht mehr wahrnehmen möchten, damit dieser wieder vergeben werden kann.

Ein Termin ist weiterhin nur für solche Anliegen möglich und nötig, bei denen eine persönliche Vorsprache zwingend erforderlich ist. Zahlreiche Dienstleistungen werden ausschließlich schriftlich erledigt, dazu zählen etwa die Anforderung von Personenstandsurkunden, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, Steueridentifikationsnummern, Anmeldung eines Hundes, Untersuchungsberechtigungsscheine, Melderegisterauskünfte oder Befreiungen von der Gurt- und Helmpflicht.

Kinos warten ab Einen sicheren Starttermin für seine Kinos in Gelsenkirchen hat Betreiber Michael Meyer derzeit noch nicht. In der Schauburg laufen noch Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. „Ich will nicht überstürzt öffnen, sondern gut vorbereitet, auch um alle Hygieneregeln befolgen zu können. Die Schauburg wird nach jetzigem Stand voraussichtlich ab 25. Juni wieder Filme zeigen, die Apollo Cinemas ab 2. Juli“, kündigt Meyer an. Über das dann mögliche Programm verhandelt er noch. Neue Filme sind derzeit noch Mangelware wegen der uneinheitlichen Öffnungstermine der Lichtspielhäuser in Deutschland und ganz Europa.

Der schriftliche Antrag dazu ist auf der städtischen Internetseite zum Download oder als Ausdruck an den Infotheken der Bürgercenter erhältlich.

Fertig gestellte Personalausweise und Reisepässe können weiterhin während der Öffnungszeiten ohne Termin in dem jeweiligen Center, in dem das Dokument beantragt wurde, abgeholt werden.

Bäder und Bauspielplätze gesperrt

Noch keine Erleichterungen gibt es derzeit für die Bauspielplätze in Ückendorf an der Bochumer Straße und in Horst an der Bottroper Straße sowie für das Kinderland im Nordsternpark. Weil die Abstandsregeln auf den Anlagen, wie auch auf den Bolzplätzen, nicht zwingend eingehalten werden können, bleiben sie geschlossen. Auch nach dem Saisonstart im Jahnbad in Hessler laufen zwar die Vorbereitungen für die weiteren Bäder in Gelsenkirchen, noch steht aber kein Datum für die Wiedereröffnung fest.