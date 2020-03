Gelsenkirchen-Buer. Es gibt ein Leben nach dem Coronavirus: Mit dieser Botschaft stellte die Werbegemeinschaft Buer jetzt in Kooperation mit einigen Partnern die Pläne für den neuen Weihnachtsmarkt vor, im Freien und mit Zwei-Meter-Abstand der Akteure, versteht sich. Wo? Auf der Domplatte, wo erstmals seit Jahren wieder ein Weihnachtsdorf platziert werden soll - mit einer Eislauffläche und einem "singenden Weihnachtsbaum".

"Um allen Besuchern und Händlern gerecht zu werden, soll der Bueraner Weihnachtsmarkt sowohl auf der Hochstraße als auch auf der Domplatte stattfinden. Er beginnt also am einstigen Weiser-Kaufhaus und endet vor Rewe", erklärte Werbegemeinschafts-Vorsitzender Ole Siemienski.

Eventagentur aus Buer finanziert Spektakel vor

63 Prozent der Teilnehmer einer Online-Umfrage des Citymanagements Buer hätten sich für ein adventliches Dorf im Schatten der St.-Urbanus-Kirche ausgesprochen, andererseits seien die Händler auf der Hochstraße mit den Umsätzen 2019 recht zufrieden gewesen. "Also erfüllen wir mit der Neuauflage in diesem Jahr die Wünsche beider Gruppen, insgesamt fünf Wochen lang."

Finanziell und organisatorisch möglich macht dies das Engagmement der Veranstaltungsagentur Eventtools4Rent aus Buer, deren Geschäftsführer Markus Jansen sich "aus Ortsverbundenheit" bei Siemienski gemeldet hatte mit einem Angebot, das dieser nicht ausschlagen konnte: "Als Veranstalter von Firmen-Events, Stadtfesten und Weihnachtsmärkten möchten wir den Weihnachtsmarkt mit besonderen Highlights organisieren und auch vorfinanzieren", so Jansen.

Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen

Was er vorschlug, überzeugte nicht nur die Werbegemeinschaft, sondern auch die übrigen Mitglieder der Taskforce Weihnachtsmarkt: die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Domplatte, die Buer-Management-Gesellschaft (BMG) sowie die Citymanagerin Aylin Gimmerthal. Denn als besondere Attraktionen sollen eine Eislauffläche und ein "singender Weihnachtsbaum" möglichst viele Besucher zur Domplatte locken.

Schräg gegenüber dem Rewe-Eingang soll eine 200 Quadratmeter große Eisfläche Kindern und Jugendlichen zum Schlittschuhlaufen von 10 bis 17 Uhr und Erwachsenen-Gruppen von 17 bis 22 Uhr zum Eisstockschießen zur Verfügung stehen. "Wir hoffen, dass die Bahn von Schulen und Kindergärten für Ausflüge und von Unternehmen für Firmen-Weihnachtsfeiern gebucht wird. Über diese Einnahmen und die Standgelder der etwa 15 Hütten wollen wir das Weihnachtsdorf dann finanzieren", so Jansen.

Rotationssystem für die Händler des Weihnachtsdorfs

Für zusätzliche Besucher soll unterdessen eine stimmungsvoll dekorierte Gerüst-Pyramide als "singender Weihnachtsbaum" sorgen, auf der etwa Schul-, Kirchen-, Bergmannschöre, Musikschulen und Spielmannszüge festliche Lieder präsentieren können. Auch ein kurzweiliges Bühnenprogramm für alle Generationen mit Solo-Künstlern ist in Planung.

Als besonderen Clou hat sich die Agentur aus Buer ein Rotationssystem für das Weihnachtsdorf einfallen lassen. "Weil es für einige Händler, wie etwa Vereine oder Kunsthandwerker, schwierig ist, fünf Wochen lang eine Hütte zu bespielen, wechseln die Beschicker bei Bedarf jede Woche", so Jansen. "So motivieren wir die Bürger, den Markt immer wieder zu besuchen", so Citymanagerin Gimmerthal.

Motto: #WIRSINDBUER

Die traditionelle Adventsmeile auf der Hochstraße soll nicht nur erhalten, "sondern nach Möglichkeit erweitert werden", so Siemienski. Der Veranstalter dafür bleibt die Bochumer Agentur Cooltour.

"Wo wir 2020 nahezu jeden Wunsch in Sachen Weihnachtsmarkt erfüllen, ist es nun an den Bürgern, ihn zu einem Erfolg werden zu lassen. Wir freuen uns über jeden, der einen Stand anmietet, um sein kreatives Hobby oder seinen Verein zu präsentieren. Genauso wichtig sind aber auch die Besucher", setzt Siemienski auf großes Interesse.

Das Motto des Spektakes lautet #WIRSINDBUER: "Lokale Händler, Vereine und Bürger vereinen sich, um das Wir-Gefühl zu stärken. Denn ,Wir sind Buer' und Buer kann was!", ist Siemienski überzeugt. Jetzt müssten nur noch die Besucher mitziehen.

BOX: Gesucht: Händler und Sänger für das Weihnachtsdorf

- Geplant ist der Bueraner Weihnachtsmarkt vom 19. November bis 23. Dezember, je nach Zuspruch bleibt die Eislauffläche auf der Domplatte auch noch bis zum 30. Dezember geöffnet.

- Wer einen der Stände anmieten möchte - möglich ist dies über einen Zeitraum von einer bis hin zu fünf Wochen - kann sich melden unter der Mailadresse info@wir-sind-buer.de

- Willkommen sind auch Chöre, Bands oder Solo-Künstler, die auf der Hauptbühne des "singenden Weihnachtsbaums" auftreten möchten. Sie können sich ebenfalls per Mail melden.