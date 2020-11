Gelsenkirchen: Weihnachtskarten kaufen für den guten Zweck

Foto: Inner Wheel Club

Isabell Schreiner und Grafikdesignerin Birgit Jäger stellen die Weihnachtskarten für eine Aktion des Inner Wheel Clubs Gelsenkirchen vor.

Gelsenkirchen. Der Inner Wheel Club Gelsenkirchen bietet verschiedene Weihnachtskarten an. Der Erlös ist für den guten Zweck. Hier gibt es die Motive zu kaufen.

Der Inner Wheel Club Gelsenkirchen bietet an verschiedenen Verkaufsstellen im Stadtgebiet Weihnachtskarten an, deren Erlös für soziale Einrichtungen und Projekte bestimmt ist. Interessierte können aus zwei Sets mit fünf beziehungsweise sechs Karten zum Preis von acht Euro auswählen.

Die Weihnachtskarten sind ab sofort bei Damenmode Beckmann & Grösser, Hochstraße 5, Goldschmiede Böckmann, Ophofstraße 7, Floristik Hullmann, Horster Straße 49, Juwelier Weber, Blindestraße 1, Änderungsschneiderei Altas, Friseursalon Augustin, Feldmarkstraße 130, und Alte Apotheke Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 19, erhältlich. In der Adventszeit können die Postkarten samstags auch auf dem Wochenmarkt in Buer (am Stand des Rotary Clubs Horst) erworben werden.

Inner Wheel Club Gelsenkirchen gibt es seit 1977

Inner Wheel wurde 1924 gegründet und ist nach eigenen Angaben heute die weltweit größte Frauen-Service-Organisation. Mehr als 108.000 Frauen engagieren sich in über 4000 Clubs, in 104 Ländern auf fünf Kontinenten. Der Gelsenkirchener Ableger der gemeinnützige Vereinigung, die sich vornehmlich für die Gesundheit und Bildung von Frauen und Kindern einsetzt, existiert seit 1977 und zählt derzeit 38 Mitglieder.