Gelsenkirchen: Weihnachtlicher Kartengruß für guten Zweck

Der Inner Wheel Club Gelsenkirchen bietet auch in diesem Jahr an verschiedenen Verkaufsstellen in Gelsenkirchen Weihnachtskarten an, deren Erlös sozialen Einrichtungen und Projekten in Gelsenkirchen zugutekommt.

Designerin entwirft modernes und traditionelles Weihnachtskarten-Set für Gelsenkirchen

Interessenten können aus zwei Sets mit fünf und sechs Karten zum Preis von acht Euro auswählen: Die Grußkarten wurden von Grafikdesignerin Birgit Jäger liebevoll gestaltet. Zur Auswahl stehen ein modernes als auch ein traditionelles Weihnachtskarten-Set.

Die Weihnachtskarten sind ab sofort bei Damenmode Beckmann, Goldschmiede Böckmann, Hullmann Floristik, Buchhandlung Kottmann, Buchhandlung Junius, Droste x Doro Decker, Floral Studio Bekemeier Jasper, Hans-Sachs-Apotheke, Sehkultur Buer, Middelicher Apotheke, Weihnachtsbaumverkauf Hof Kuhlmann, Friseursalon Augustin, Alte Apotheke Gelsenkirchen und am Glühweinstand des Rotary Clubs Gelsenkirchen erhältlich.

Die Gelsenkirchener Clubpräsidentin von Inner Wheel Christiane Timmerhaus präsentiert die neuen Weihnachtsgrußkarten für den guten Zweck. Foto: Foto: Inner Wheel

Inner Wheel wurde 1924 gegründet und ist heute die weltweit größte Frauen-Service-Organisation. Mehr als 108.000 Frauen sind in über 4000 Clubs, in 104 Ländern auf fünf Kontinenten engagiert. Die gemeinnützige Vereinigung setzt sich vornehmlich für die Gesundheit und Bildung von Frauen und Kindern ein. Der Inner Wheel Club Gelsenkirchen wurde im Jahr 1977 gegründet. Er hat derzeit 38 Mitglieder. Präsidentin im Clubjahr 2021/2022 ist Christiane Timmerhaus.

Weitere Informationen: http://gelsenkirchen.innerwheel.de

