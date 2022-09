Gelsenkirchen: Weg zum Bus versperrt und mit Messer verletzt

Gelsenkirchen. Als ein Gelsenkirchener (32) in den Bus einsteigen wollte, wurde er blockiert – und dann mit einem Messer attackiert. Drei Täter werden gesucht.

Er wollte nur in den Bus einsteigen, aber dann raubte man ihn brutal aus: Ein 32-jähriger Gelsenkirchener wurde von drei Männern bestohlen und mit einem Messer verletzt.

Als der 32-Jährige im Bereich Hauptstraße 49 am Samstag, 24. September, gegen 22.35 Uhr an der dortigen Bushaltestelle wartete, da stiegen aus dem eintreffenden Bus der Linie 340 drei Männer, die ihm den Weg in den Bus versperrten. Nach Angaben der Polizei wurde er anschließend von der Gruppe körperlich angegangen. Einer der Täter holte sein Messer heraus und verletzte den Gelsenkirchener damit unter anderem an einer Hand.

Die Täter entwendeten das Portemonnaie des Gelsenkircheners. Im Anschluss flüchteten zwei der Täter in Richtung Hauptbahnhof, der dritte in nördlicher Richtung.

Brutaler Raub an Gelsenkirchener Haltestelle: So sahen die Täter aus

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer soll zirka 25 Jahre alt gewesen sein und trug ein weißes T-Shirt. Der zweite Täter war etwa 27 Jahre alt und trug einen schwarzen Pullover. Der dritte soll ebenfalls 27 Jahre alt gewesen sein und trug einen roten Pullover. Alle drei werden als südländisch beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte an 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

