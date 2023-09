Infoabend Gelsenkirchen: Was tun, wenn das Kind an Selbstmord denkt?

Gelsenkirchen/ Marl. Hilfe für Heranwachsende mit Selbstmordgedanken: Zum Info-Abend in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind auch Gelsenkirchener eingeladen.

Selbstmordtendenzen bei Jugendlichen sind Thema des nächsten Haard-Dialogs am Dienstag, 12. September, von 18.30 bis 20 Uhr im Festsaal der LWL-Klinik in Marl-Sinsen an der Halterner Straße 525. Die Veranstaltung in der auch für Gelsenkirchener Heranwachsende mit psychischen Problemen zuständigen Klinik ist, richtet sich an Eltern und Jugendliche. Die Situation, wenn junge Menschen kein Licht mehr sehen am Ende des Tunnels, ist für die Eltern und Angehörigen ein Alptraum.

In der kostenfreien Informationsveranstaltung berichten der Klinikleiter Dr. Rüdiger Hass und die Jugendlichenpsychotherapeutin Christine Odenthal, welche Warnzeichen auf Selbstmordgefahr hinweisen und wie betroffenen Heranwachsenden geholfen werden kann.

Nicht immer ist eine solche Verzweiflung für die Eltern erkennbar, vor allem nicht, wenn sie vielleicht selbst in einer schwierigen Situation sind. Worauf Eltern achten sollten, wenn ihr Kind immer stärker in sich gekehrt, interessenlos und niedergeschlagen ist oder auch selbst verletzendes Verhalten zeigt, ist Teil des des Infoabends. Zudem werden Möglichkeiten der Hilfe und der Rückkehr in einen positiv erlebten Alltag aufgezeigt. Interessierte Teilnehmer müssen sich für die Veranstaltung nicht im Vorfeld anmelden, die Teilnahme ist zudem kostenlos. Bei der Veranstaltung besteht auch die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

