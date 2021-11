Gelsenkirchen: Warum viele Schüler freiwillig Maske tragen

Gelsenkirchen. Die Maskenpflicht im Unterricht ist abgeschafft. Viele ältere Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler tragen sie trotzdem. Das sind ihre Gründe.

Die Inzidenz steigt wieder landesweit – dennoch ist die Maskenpflicht in den Schulen in NRW Anfang November gefallen. An Gelsenkirchener Schulen allerdings wird weiterhin vielfach freiwillig die Maske im Unterricht aufbehalten. „Vor allem in der Oberstufe tragen alle weiterhin die Maske auch am Platz. Die Schüler haben einfach Angst, wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne zu müssen und noch mehr Stoff zu versäumen“, hat Charlotte Renner, kommissarische Leiterin des Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasiums, festgestellt. Auch in den unteren Klassen hätten sich an ihrer Schule viele für einen Mund-Nasen-Schutz entschieden – weil sie lieber im Präsenzunterricht lernen möchten als zu Hause.

Trend an allen Gelsenkirchener Schulformen

Ähnliches hat Antje Bröhl, Leiterin der Gertrud-Bäumer-Realschule, beobachtet. Laut ihr wird in den oberen Klassen viel Maske getragen, in den unteren Jahrgängen allerdings eher weniger. An der Hauptschule am Dahlbusch entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler offenbar ebenfalls individuell. „Ich war gerade in einer Unterrichtsprobe, da haben alle Masken getragen. Es gibt aber auch Klassen, da hat sie keiner mehr auf“, berichtet Schulleiter Marco Sawatzki. An seiner Schule sei die Zahl der Quarantänefälle nach den Herbstferien wieder deutlich angestiegen. Ein Effekt, der an fast allen Schulen der Stadt zu beobachten ist.

„Bei uns nimmt der Anteil der Maskenträger mit aufsteigendem Jahrgang zu“, resümiert Maike Selter-Beer, Leiterin der Gesamtschule Berger Feld. Zwischen 40 Prozent bei den unteren und über 80 Prozent in den Jahrgängen 12 und 13 liege die Masken-Quote an ihrer Schule.

Aktuellste Landeszahlen zu Quarantäne in Gelsenkirchen vom 13. Oktober

Wie viele Quarantäne-Fälle es in der vergangenen Woche waren oder gar in dieser Woche sind, hat das Landesministerium, dem die Daten gemeldet werden, noch nicht zusammengefasst. Schon direkt nach den Herbstferien jedoch (Stand 13.10.) war die Zahl der Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler in Quarantäne doppelt so hoch wie vor den Ferien. 163 waren vor den Ferien in Quarantäne, 350 direkt danach. Mittlerweile dürften es erheblich mehr sein, zumal parallel zum Wegfall der Maskenpflicht am Platz wieder die Regel in Kraft trat, auch Sitznachbarn in Quarantäne zu schicken.

