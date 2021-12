Gelsenkirchen: Warum Teile der Rungenberghalde gesperrt sind

Gelsenkirchen-Beckhausen. Wieso die RAG Montan Immobilien Messstellen in dem Gelsenkirchener Naherholungsgebiet platziert. Und was das für Ausflügler bedeutet.

Nur eine kleine Runde drehen können derzeit die Spaziergänger auf der Halde Rungenberg: Weil die RAG Montan Immobilien (RAG MI) dort Temperatur- und Gasmessungen durchführt, sind die Fußgängerwege im nördlichen Haldenbereich gesperrt.

Wie die RAG Mi mitteilt, werden für dieses umfangreiche Haldenmonitoring Messstellen in den Warmbereichen angelegt. Betroffen ist der Haldenbereich angrenzend an das Biomasseparkareal am Haldenfuß auf der Seite der ehemaligen Schachtanlage Hugo 2/5/8. Die RAG Montan Immobilien wird Messstellen mit in den Untergrund führenden Messsonden in den Haldenkörper einbringen. Sie sollen prüfen, wie sich ein aktuell festgestellter Temperaturanstieg im Haldenkörper entwickelt.

Südliches Plateau der Gelsenkirchener Rungenberghalde bleibt eingeschränkt begehbar

Da für die Installation der Messstellen schweres Gerät und Lkw eingesetzt werden, müssen zwischen Jahresanfang und Anfang Februar 2022 mehrere Fußgängerwege im nördlichen Haldenbereich voll gesperrt werden. Das südliche Haldenplateau rund um die Lichtkunstanlage ist allerdings weiterhin – teilweise eingeschränkt – begehbar.

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Wege auf der bei Ausflüglern beliebten Halde wieder instand gesetzt und so schnell wie möglich freigegeben. Die Maßnahmen sind mit dem Regionalverband Ruhr, Eigentümer der Halde, abgestimmt.

Monitoring ist Teil der Ewigkeitsaufgaben bergbaulicher Aktivitäten

Das Haldenmonitoring läuft im Rahmen der so genannten Ewigkeitsaufgaben im behördlich überwachten Abschlussbetriebsplanverfahren im Auftrag der RAG Aktiengesellschaft. Danach soll jedwede Gefährdung für Mensch und Umwelt durch frühere bergbauliche Aktivitäten ausgeschlossen werden.

Die RAG Montan Immobilien wird die Arbeiten so steuern, dass die Spaziergänger und Besucher der Halde so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Kommt es trotzdem zu Beeinträchtigungen, steht seitens der RAG Montan Immobilien der Projektingenieur Andreas Kohl zur Verfügung, der telefonisch und per Mail erreichbar ist (0201 378-2563, andreas.kohl@rag-montan-immobilien.de).

