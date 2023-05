Gelsenkirchen: Mann verlässt Supermarkt in Handschellen

Gelsenkirchen-Horst/Gladbeck. Aufgeflogen sind zwei Ladendiebe in Gelsenkirchen. Warum ein Tatverdächtiger sogar hinter Schloss und Riegel gebracht wurde.

Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind in Gelsenkirchen dank eines wachsamen Mitarbeiters aufgeflogen. Einer wurde sogar vorläufig festgenommen.

Diebstahl in Gelsenkirchener Supermarkt fliegt auf – Handschellen für 26-Jährigen

Ein Ladendetektiv hatte die beiden Männer am Montag, 8. Mai, dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in Horst an der Strundenstraße Waren stahlen. Weil sich die beiden Männer aggressiv gegenüber dem Supermarktmitarbeiter verhielten, als ihre Tat aufgeflogen war, verständigte der Detektiv gegen 19 Uhr die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten ließ sich der 26-jährige Tatverdächtige nicht beruhigen und beleidigte die Beamten. Weil er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen ihn werden Anzeigen wegen eines besonders schweren Falles des Ladendiebstahls und Beleidigung gefertigt. Sein 25-jähriger Begleiter mit Wohnsitz in Gladbeck verhielt sich wiederum kooperativ und konnte nach der Anzeigenaufnahme die Örtlichkeit verlassen.

