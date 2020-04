Gelsenkirchen: Warnung vor falschen Mietvereins-Mitarbeitern

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei warnt vor einer Betrugsmasche. Mehrfach waren falsche Mitarbeiter des Mietervereins in der Stadt unterwegs.

In den letzten Wochen sind in Gelsenkirchen mehrfach Betrüger aufgefallen, die sich als Mitarbeiter des Mieterschutzvereins ausgaben. Der Polizei wurden zwei Fälle gemeldet, in denen Trickbetrüger sich mit der Masche Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer verschaffen wollten. An der Wohnungstür zeigten sie einen grünen Ausweis vor.

Erfolg hatten die Täter in beiden Fällen nicht. Damit das so bleibt, rät die

Polizei, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Sie weist darauf hin, dass Mitarbeiter des Gelsenkirchener Mietervereins Mitglieder nie persönlich am Wohnort aufsuchen. Eine Kontaktaufnahme erfolge ausschließlich per Post oder telefonisch, Beratungstermine finden in den beiden Geschäftsstellen Buer und City statt. Außerdem gebe es gar keine Mitarbeiterausweise.

