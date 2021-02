Gelsenkirchen: Wahlen im Integrationsrat werden wiederholt

Gelsenkirchen. Mehrere Wahlen im Gelsenkirchener Integrationsrat müssen wiederholt werden. Das sind die Hintergründe.

Zurück auf Anfang, oder zumindest teilweise: Wegen Wahlfehlern in der konstituierenden Sitzung des Gelsenkirchener Integrationsrates müssen mehrere Wahlen wiederholt werden.

In der Sitzung am 28. Januar dieses Jahres wurde bei den Wahlen der beiden Plätze für den stellvertretenden Vorsitz des Gelsenkirchener Integrationsrates als auch bei der Wahl der vier Delegierten für den Landesintegrationsrat statt einer Verhältniswahl über jeden Platz bzw. jede Person einzeln abgestimmt. Dadurch konnte jedes Mitglied mehrfach bei den Wahlen abstimmen.

Die Ratsfraktionen der Bündnisgrünen, WIN und FDP hatten sich mit der Bitte um eine rechtliche Prüfung an die Oberbürgermeisterin gewandt. Das Ergebnis: Die Wahlen müssen in der nächsten Sitzung des Integrationsrats am 11. März wiederholt werden. Das bestätigte Stadtsprecher Martin Schulmann: „Es gab systematische Fehler.“

Mit Genugtuung reagierten die drei Beschwerde führenden Fraktionen auf die anstehenden Wahlwiederholungen. Karen Modersohn-Kluth (Bündnisgrüne) stellte die Frage in den Raum, „ob die Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Verwaltung nicht auf die erkennbare Rechtswidrigkeit reagieren konnten oder nicht wollten“. Bayram Coskun (WIN) sprach von einem „Denkzettel für die zukünftigen Wahlen“ und Fabian Urbeinczyk (FDP) davon, „dass solche Fehler nicht passieren dürfen“.

