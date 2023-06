Gelsenkirchen: Waffe fällt bei Kiosk-Schlägerei herunter

Gelsenkirchen-Neustadt. Zu einer nächtlichen Schlägerei ist die Polizei in Gelsenkirchen ausgerückt. Bei dem Tumult im Kiosk soll auch eine Waffe im Spiel gewesen sein.

Zu einer nächtlichen Schlägerei unter Jugendlichen ist es in Gelsenkirchen gekommen. Einer der Beteiligten war wohl bewaffnet, er hatte angeblich eine Schusswaffe dabei.

Schlägerei in Gelsenkirchener Neustadt-Kiosk – Schusswaffe fällt auf den Boden

Der Streit entbrannte nach Behördenangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen zwei Uhr gerieten demnach ein 18-Jähriger sowie eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher an der Straße Wiehagen zunächst verbal aneinander, sowohl am Kiosk als auch anschließend in den Verkaufsräumen selbst. Kurze Zeit später flogen Fäuste und Füße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Während dieser „tumultartigen Szenen“ im Kiosk fiel laut Polizeibericht auch eine Schusswaffe zu Boden, die von einem der Beteiligten aufgenommen wurde. „Wer sie verloren, wer sie an sich genommen hat und um was für eine Waffe es sich gehandelt hat“, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend flüchteten die Streithähne. T

Teile der Kiosk-Einrichtung wurden beschädigt. Der 18-Jährige kehrte während des Polizeieinsatzes nach der Schlägerei zurück zum Kiosk. Gegen ihn wird nun ebenso ermittelt wie auch gegen die Gruppe Jugendlicher.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen