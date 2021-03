Gelsenkirchen: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Polizisten haben eine Frau in Gelsenkirchen-Buer vorläufig festgenommen.

Gelsenkirchen-Buer. Die Gelsenkirchener Polizei hat eine Frau festgenommen. Sie soll versucht haben, Waren aus einer Drogerie zu stehlen – wohl nicht zum ersten Mal.

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Mittwoch, 3. März, in Buer eine 27-jährige Frau festgenommen. Der Grund dafür war nach Behördenangaben ein Ladendiebstahl.

Gegen 10.20 Uhr fiel die Frau dem Ladendetektiv eines Drogeriemarktes auf der Hochstraße auf. Die 27-Jährige steckte sich demnach mehrere hochpreisige Artikel ein und verließ dann das Geschäft – ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv folgte der Frau und konnte sie festhalten, bis die Polizei eintraf.

Nach Diebstahlversuch: Polizeiliche Ermittlungen dauern an

Daraufhin wurde die 27 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Sie soll mutmaßlich bereits zuvor Diebstähle in dem Laden begangen haben, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.