Gelsenkirchen: Vorbildliche Talent-Förderer gesucht

Gelsenkirchen. Die Talent Metropole Ruhr mit Sitz in Gelsenkirchen will besonders kreative Talent-Förderer und Projekte auszeichnen. Wie das funktioniert.

Bereits zum zehnten Mal wird die Talent Metropole in diesem Jahr ihren „Talent Award Ruhr“ vergeben an besonders kreative und aktive Talentförderer in der Region – also Vorbilder, die Kinder und Jugendliche an die Hand nehmen und Lösungen kreieren, um jenen, die von Hause aus wenig Möglichkeiten haben, Chancen zu bieten.

Je 5000 Euro Unterstützung für Projekte der Gewinner

Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Am 3. November soll dieser Preis im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Thyssenkrupp Quartier in Essen an vier Preisträger überreicht werden, die jeweils mit 5000 Euro unterstützt werden. Das Preisgeld fließt in die Talentförderung der Gewinnerprojekte aus den Bereichen Kita, Schule, Hochschule oder Ausbildung/Beruf.

Zum Thema: Innovative Bildungsangebote werden prämiert

Seit 2013 gab es 66 PreisträgerInnen aus 38 selbst entwickelten Projekten, in denen jungen Menschen in herausfordernden Situationen eine Perspektive aufgezeigt wurde. Ein Nebeneffekt: Dem Fachkräftemangel wird damit ebenfalls entgegengewirkt. „Um den Talent Award Ruhr hat sich in den letzten zehn Jahren ein PreisträgerInnen-Netzwerk gebildet, dass die Talentförderung und den Austausch untereinander zum Ziel hat. Gleichzeitig wird hier gegenseitige Wertschätzung vermittelt“, so Britta L. Schröder, Geschäftsführerin der Stiftung Talent Metropole Ruhr.

Bewerbung im Monat März

Voraussetzung für die Bewerbung ist eine haupt-, nebenberufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich (Aus-)Bildung, in Lehre, Studium und Erziehung. Potenzielle PreisträgerInnen können sich nicht selbst bewerben, sondern müssen für die Auszeichnung mit dem „Talent Award Ruhr 2022“ vorgeschlagen werden. Die Bildungsangebote müssen generell kostenfrei sein, aktuell stattfinden und die Vorgeschlagenen aktiv im Projekt mitarbeiten. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 1. bis zum 31. März.

Die Jury des besteht aus VertreterInnen der Talent Metropole Ruhr sowie deren Förderern BP Europa SE, Duisburger Hafen AG, Evonik Industries AG, Initiativkreis Ruhr, RAG-Stiftung, Thyssenkrupp AG und der Westfälischen Hochschule.

Mehr Informationen zum Bewerbungs- und Auswahlprozess unter: https://talentmetropoleruhr.de/talentawardruhr

