Festnahme & Haft Gelsenkirchen: Vom Bahnhof direkt in die Gefängniszelle

Gelsenkirchen-Altstadt. Eine lange Zeit wird eine Gefängniszelle die Heimstatt für einen Mann sein, den die Gelsenkirchener Bundespolizei festnahm. Und zwar deswegen.

So weit die Füße tragen – im Falle eines gesuchten 37-Jährigen endete der Weg in einer Gefängniszelle.

Gelsenkirchener Beamte bringen Gesuchten (37) ins Gefängnis – für fünf Monate

Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof waren auf den Mann am Donnerstag, 11. Mai, gegen 19 Uhr gestoßen. Beim Check der Personalien kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Essen nach ihm per Haftbefehl fahnden lässt. Der 37-Jährige ist wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtstrafe 3000 Euro verurteilt worden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Bundespolizisten verhafteten den Gesuchten und brachten ihn wenig später zum Bundespolizeirevier Gelsenkirchen. Der Verurteilte konnte auch dort nicht die geforderte Summe von 3000 Euro entrichten, weswegen die Polizisten ihn für die nächsten fünf Monate in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen