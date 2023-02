Gelsenkirchen: Virtuoser Abschied von der Orgel in St. Josef

Dem Organisten und Kantor Claudius Stevens gelang es beim Abschiedskonzert in der St. Josef Kirche in Gelsenkirchen, noch einmal die ganze Vielfalt des Instruments virtuos zu präsentieren.

Gelsenkirchen. Das Abschieds-Orgelkonzert in der St. Josef Kirche geriet zur humorvoll-virtuosen Zeitreise – mit selten gespielten Werke und Komponisten.

In das virtuosenreiche Innenleben einer heiteren Königin blickte der Musiker und Organist Claudius Stevens am Sonntag beim Abschiedskonzert in der St. Josef Kirche. Im Rahmen der Konzertreihe „Orgel Virtuos“ lud er in zu einer humorvollen musikalischen Reise durch die Epochen von Frühbarock, Renaissance, Romantik und Moderne. Fast 300 Besucher waren erschienen, Eine Menge, die die Kirche schon lange nicht mehr gesehen hat. Es war das letzte Konzert der Orgel an diesem Ort, da die Kirche nun vor der Profanierung steht.

Der hochromantischen Orgel alle Facetten entlockt

Stevens, ein Meister seines Fachs, gelang es, der hochromantischen Orgel die vielfältigsten Farben zu entlocken. Mal ließen die feinen Flöten den Kuckuck-Ruf erklingen, mal bestimmten Fanfaren trompetengleich den musikalischen Rahmen. Es schien, als begegneten alle Töne dem Zuhörer mit einem Lächeln. Die Orgel zeigte ihre vielseitigen Gesichter. Flöten, Streicher und Trompeten formten sich zu Orchesterklängen. Facettenreiche Klangbilder aus allen Epochen verrieten, warum die Orgel für ihren sinfonischen Charakter gerühmt wird.

Bolero, Totentanz, die Baccarole aus Hoffmanns Erzählungen oder spanische Tanz-Rhythmen waren in den Stücken der großen Meister wie Daquin, Händel. Lemmens, Beethoven, Saint-Saens, Ogden oder Bovet herauszuhören. Immer wieder entlockte Stevens der Orgel die tonale Vielfalt, die die Baukunst des Instruments zulässt. Viel zu selten, sagte der Organist, würden Stücke aufgeführt, in denen die Vielseitigkeit der Orgel gezeigt werden könne.

Die Orgel in St. Josef verfügt über 58 historische Register – eine Besonderheit. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Bei seiner Suche nach selten gespielten Werken und Komponisten war Stevens bewusst anspruchsvoll. Um diese Orgelschätze auf einmal hören zu können, meinte er, hätte man eigentlich weit reisen müssen. Die begeisterten Zuhörer feierten den Interpreten mit lang anhaltendem Applaus. Großzügig zeigten sie sich auch beim Spenden. Die 1000 Euro stiftete Claudius Stevens den Patres in der Gemeinde. Das nächste Konzert ist am 18. Juni um 16 Uhr in der Liebfrauenkirche.

