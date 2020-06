Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen mussten in der Nacht auf Sonntag zum Einsatzort im Stadtteil Resser Mark ausrücken, wo vier Wohnwagen in Flammen standen.

Polizei Gelsenkirchen: Vier Wohnwagen standen nachts in Flammen

Resser Mark. Nächtlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Gelsenkirchen: Am Rande der Münsterstraße Im Stadtteil Resser Mark brannten vier Wohnwagen.

Vier Wohnwagen brannten in der Nacht auf Sonntag im Emscherbruch vollständig aus. Laut Polizei waren die Rettungskräfte gegen 2.30 Uhr zum Einsatzort auf einem Parkplatz an der Münsterstraße ausgerückt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Während der Löscharbeiten war die Münsterstraße voll gesperrt

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannten vier Wohnwagen in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Gelsenkirchen konnte den Brand löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden drei weitere Wohnwagen, die in größerem Abstand zum Brandherd standen, ebenfalls beschädigt. Die Münsterstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten zwischen den Autobahnauffahrten in Richtung Hannover und Oberhausen gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, sich zu melden unter: 0209/ 365-7112 oder -8240.