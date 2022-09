Gelsenkirchen: Vier verletzte Polizisten bei Dieb-Festnahme

Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen-Buer haben Polizisten zwei mutmaßliche Ladendiebe ertappt und festgenommen. Dabei wurden vier Polizeibeamte verletzt.

Zwei mutmaßliche Ladendiebe konnte die Gelsenkirchener Polizei am Dienstag dieser Woche in Buer stellen. Dabei wurden Polizeibeamte verletzt.

Gegen 11.30 Uhr waren Polizisten in Zivil in einem Bekleidungsgeschäft in Buer auf zwei mutmaßliche Ladendiebe aufmerksam geworden. Im Kassenbereich sprachen die Beamten einen der Tatverdächtigen an und kontrollierten ihn. Dabei gaben sie sich als Polizeibeamte zu erkennen und forderten den Mann auf, sich auszuweisen und seine mitgeführte Tasche durchsuchen zu lassen.

Vier Gelsenkirchener Polizisten wurden bei der Aktion verletzt

Dabei leistete der 19-jährige Gelsenkirchener Widerstand, sodass vier Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden nicht bezahlte Ware sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der zweite Tatverdächtige konnte zunächst fliehen, wurde aber an der Goldbergstraße durch uniformierte Polizeibeamte angetroffen. Der 17-jährige Gelsenkirchener wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache in Buer gebracht.

Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst nicht weiter fortführen. Die Polizei fertigt jetzt Strafanzeigen gegen die Tatverdächtigen.

